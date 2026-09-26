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Новости по тегу #Вадим Синявский

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных
26 сентября 2026 10:42

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных

МЧС Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
22 сентября 2026 13:35

МЧС Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время

В Тарасово прошло торжественное богослужение ко Дню почитания иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
17 сентября 2026 06:58

В Тарасово прошло торжественное богослужение ко Дню почитания иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Около 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске
12 сентября 2026 08:07

Около 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске

Никаких серьезных проблем не было – Синявский рассказал о непогоде в Беларуси 5 и 6 сентября
07 сентября 2026 13:44

Никаких серьезных проблем не было – Синявский рассказал о непогоде в Беларуси 5 и 6 сентября

МЧС провело семейно-спортивный праздник, посвященный Году белорусской женщины
07 сентября 2026 08:09

МЧС провело семейно-спортивный праздник, посвященный Году белорусской женщины

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС
03 августа 2026 13:34

Ликвидация потопа в Гродно и помощь аграриям: Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС

Тысячи спасенных жизней! В Беларуси отмечают День пожарной службы
25 июля 2026 10:34

Тысячи спасенных жизней! В Беларуси отмечают День пожарной службы

В Минске наградили победителей и призеров конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ
16 июля 2026 14:10

В Минске наградили победителей и призеров конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ

Две сцены, город мастеров и торговые ряды. Как Александрия готовится встречать гостей «Купалья»?
10 июля 2026 17:51

Две сцены, город мастеров и торговые ряды. Как Александрия готовится встречать гостей «Купалья»?

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
24 апреля 2026 11:37

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В Минске чествовали ветеранов службы МЧС
20 апреля 2026 17:13

В Минске чествовали ветеранов службы МЧС