Новости по тегу #Вадим Синявский

20 дней ребята доказывали, что знают правила безопасности и готовы прийти на помощь не хуже профессионалов.
Итогом заседания совместной коллегии МЧС трех стран стал пакет соглашений. Среди них – договоренности по внедрению роботов и беспилотников. Также ведомства договорились развивать совместные образовательные программы для подготовки спасателей.
В храме – работники МЧС, будущие спасатели, руководство ведомства. Таинство Причастия, обряд окропления – символ духовного благословения для тех, кто ежедневно стоит на защите людей.
В Университете гражданской защиты МЧС выстроена уникальная многоуровневая система подготовки кадров. Процесс обучения охватывает абсолютно все звенья управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Александр Лукашенко заслушал подробный доклад Вадима Синявского.
Программу праздника продумали до мелочей: конкурс национальных блюд «Бульба фэст», «Велосипедная эстафета», «Фитнес-боул», тематические состязания «Домохозяйка», «Женщина-спасатель» и традиционные «Силачи».
Главный акцент – на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и, в первую очередь, в Гродно.
Сотрудники МЧС, руководство и ветераны почтили память защитников Отечества, возложив цветы и венки к Вечному огню
Сотрудничество журналистов и спасателей с каждым годом становится все более системным и эффективным. Совместные проекты помогают оперативно доносить важную информацию и, как следствие, снижать риски для жизни населения.
На берегу Днепра сейчас идут последние приготовления к одному из самых ожидаемых фестивалей лета.
В честь сороковой годовщины чернобыльской аварии у мемориала прошла церемония награждения работников, которые принимали участие в ликвидации последствий. История 1986-го – пример героизма для целых поколений.
Для ветеранов подразделений МЧС организовали экскурсионную программу. Они посетили Институт переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС, где ознакомились с современными методиками подготовки нового поколения спасателей.
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