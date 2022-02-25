Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС

Три этажа, 10 тысяч квадратных метров и новейшие технологии. Перед вами Республиканский образовательный центр безопасности МЧС – уникальный в своем роде.

Ирина Парчук, начальник образовательного центра безопасности МЧС:

Подобных центров в странах СНГ нет, мы играем и с детьми, и со взрослыми. Фактически – это квест, это новые формы обучения. Мы используем здесь и виртуальную реальность, и дополненную реальность для обучения. Технологии погружения в среду, имитирующую чрезвычайные ситуации.

В белоснежных стенах современного архитектурного комплекса расположились свыше 30 интерактивных площадок, посвященных пожарной, экологической, транспортной безопасности, действиям при чрезвычайных ситуациях и поведению при опасных метеорологических явлениях.

Алексей Коваль, старший инспектор образовательного центра безопасности МЧС:

На данной площадке мы рассказываем о том, что можно потушить пожар первичными средствами пожаротушения. Мы моделируем условный пожар, возгорается электроприбор, который нужно нам первым делом обесточить. Но что делать, когда языки пламени продолжают отжигать в своем бешеном танце, а едкий удушливый дым заполонил все вокруг? Изучить основы экстренной эвакуации новобранцам предлагают в специальном лабиринте.

Огненная стихия повержена, самое время подготовиться к природным катаклизмам, ураган эмоций обеспечен. Алексей Коваль:

Держимся. Это землетрясение в 3 балла, если взять 2004 год, Калининград, до нас дошло эхо землетрясения. Есть землетрясение мощнее, попробуем с вами это пройти. Сногсшибательное приключение, бесценный опыт можно получить и на площадке, посвященной транспортной безопасности. Тут вам и настоящая заправочная станция, и машина-перевертыш, имитирующая аварию. В игровой форме гостям центра напоминают и о правилах дорожного движения.