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Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС

25 февраля 2022 16:16
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Три этажа, 10 тысяч квадратных метров и новейшие технологии. Перед вами Республиканский образовательный центр безопасности МЧС – уникальный в своем роде.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-1

Ирина Парчук, начальник образовательного центра безопасности МЧС:
Подобных центров в странах СНГ нет, мы играем и с детьми, и со взрослыми. Фактически – это квест, это новые формы обучения. Мы используем здесь и виртуальную реальность, и дополненную реальность для обучения. Технологии погружения в среду, имитирующую чрезвычайные ситуации.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-4

В белоснежных стенах современного архитектурного комплекса расположились свыше 30 интерактивных площадок, посвященных пожарной, экологической, транспортной безопасности, действиям при чрезвычайных ситуациях и поведению при опасных метеорологических явлениях.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-7

Алексей Коваль, старший инспектор образовательного центра безопасности МЧС:
На данной площадке мы рассказываем о том, что можно потушить пожар первичными средствами пожаротушения. Мы моделируем условный пожар, возгорается электроприбор, который нужно нам первым делом обесточить.

Но что делать, когда языки пламени продолжают отжигать в своем бешеном танце, а едкий удушливый дым заполонил все вокруг? Изучить основы экстренной эвакуации новобранцам предлагают в специальном лабиринте.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-10

Огненная стихия повержена, самое время подготовиться к природным катаклизмам, ураган эмоций обеспечен.

Алексей Коваль:
Держимся. Это землетрясение в 3 балла, если взять 2004 год, Калининград, до нас дошло эхо землетрясения. Есть землетрясение мощнее, попробуем с вами это пройти.

Сногсшибательное приключение, бесценный опыт можно получить и на площадке, посвященной транспортной безопасности. Тут вам и настоящая заправочная станция, и машина-перевертыш, имитирующая аварию. В игровой форме гостям центра напоминают и о правилах дорожного движения.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-13

Алексей Коваль:
Напоминаем, что есть пешеходный переход регулируемый, светофор, зоны пешеходного перехода, дальше есть имитация выезжающего автомобиля, данная площадка показывает, что при переходе проезжей части даже на зеленый нужно смотреть по сторонам. Главное – должны помнить, что на проезжей части находиться запрещено.

Пристегните ремни. Следующая станция – вокзал.

Алексей Коваль:
На данной площадке мы обучаем, рассказываем правила поведения, нахождения на вокзале, до полной остановки не приближаемся к транспортному средству.

Можно ощутить землетрясение и пожар. Центр безопасности МЧС учит белорусов, как действовать во время ЧС-16

# МЧС Беларуси # общество # Ирина Парчук # Алексей Коваль # Вероника Макаревич # Фотофакт

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