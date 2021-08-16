Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также « Большой разговор с Президентом » – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу « По существу ».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Еще одно наблюдение. Мы с Александром Шпаковским и еще несколькими нашими ребятами тогда вышли, когда был оппозиционный митинг. Что интересно – были люди чуть постарше – как они реагировали на БЧБ. Они до поры до времени его припрятывали, даже браслетики у них были белые, а не бело-красно-белые.

Алена Сырова, СТВ:

Пытались красно-зеленые флаги приобретать на митинги.

Вадим Гигин:

Мы были с Вадимом на митинге у Комаровского рынка. Там мы ходили, пытались соединить БЧБ и красно-зеленый флаг. Как реагировали люди тогда, 16-го? Они говорят: флаг этот – это лишнее. Я думаю, они пытаются сказать: вот, он нас консолидировал. Да не консолидировал, он уменьшил их социальную базу на самом деле. И митинг 16-го это тоже показал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Митинг 16-го можно назвать началом конца революции?