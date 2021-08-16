Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Еще одно наблюдение. Мы с Александром Шпаковским и еще несколькими нашими ребятами тогда вышли, когда был оппозиционный митинг. Что интересно – были люди чуть постарше – как они реагировали на БЧБ. Они до поры до времени его припрятывали, даже браслетики у них были белые, а не бело-красно-белые.
Алена Сырова, СТВ:
Пытались красно-зеленые флаги приобретать на митинги.
Вадим Гигин:
Мы были с Вадимом на митинге у Комаровского рынка. Там мы ходили, пытались соединить БЧБ и красно-зеленый флаг. Как реагировали люди тогда, 16-го? Они говорят: флаг этот – это лишнее. Я думаю, они пытаются сказать: вот, он нас консолидировал. Да не консолидировал, он уменьшил их социальную базу на самом деле. И митинг 16-го это тоже показал.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Митинг 16-го можно назвать началом конца революции?
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Да и революция по большому счету не получилась.
Вадим Гигин:
Сложились некоторые условия, была цветная революция, ее попытка. Внутренние факторы для этой цветной революции стали заканчиваться, революционная ситуация стала уходить, потому что нужно понять: первое, революция – это не всегда хорошо; второе – революция не всегда оканчивается победой революционеров или псевдореволюционеров, и она перетекла в следующую фазу – открытой гибридной войны, когда внешние факторы играют гораздо большую роль, чем внутренние.
Алена Сырова:
Мы проанализировали два выступления Президента, насколько могли. Тогда, на митинге 16 августа, и во время «Большого разговора» в этом году. Я попрошу наших режиссеров показать облако слов с одного и второго мероприятия. С правой стороны мы видим облако слов с 16 августа прошлого года. В центре – чаще всего употреблялось слово «мы», то есть это внутреннее напряжение, внутренняя ситуация.