Зеленский подписал закон, позволяющий служить в ВСУ гражданам старше 60 лет

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий гражданам старше 60 лет заключать контракт на службу в армии. Об этом пишет ТАСС.

Этот документ был принят Верховной радой 16 июля, но содержит нечеткие нормы об утверждении кандидатов, что может привести к нарушениям.

Подробные процедуры будут прописаны в подзаконном акте в течение трех месяцев.

В настоящий момент в армию призываются украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. С февраля 2022 года в стране действует всеобщая мобилизация, которая с течением времени стала более строгой – отменены многие отсрочки и послабления.

В связи с дефицитом личного состава власти активно ищут новых добровольцев, в том числе тех, кто ранее не проходил призыв. С февраля Министерство обороны начало набор на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, предлагая им высокое жалованье и бонусы за образование при условии службы в пехоте на передовой.

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