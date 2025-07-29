«Аэрофлот» возобновил полёты по расписанию после хакерской атаки

Крупнейший российский перевозчик возобновил полеты согласно расписанию. После масштабного технического сбоя, вызванного хакерской атакой, авиакомпания «Аэрофлот» заявила о стабилизации ситуации с выполнением рейсов. С 28 июля компания была вынуждена отменить порядка сотни рейсов, в том числе в белорусскую столицу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие вылеты были отложены или перенесены, что доставило массу неудобств пассажирам. Людей пересаживали на самолеты других компаний, некоторым и вовсе пришлось бронировать гостиницы и менять свои планы из-за невозможности улететь.

На сегодня к выполнению планируется 93 % рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию. Сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования билетов нет. Регистрация в аэропорту работает в штатном режиме.