Вопросы нормотворчества обсудили на заседании коллегии Министерства юстиции

Ликвидировать устаревшие нормы и сократить правовой массив. Около 14 % документов, утративших актуальность, скорректированы. Еще порядка 50 % – на завершающей стадии обновления. Об этом заявил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко на расширенном заседании коллегии профильного ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная тема – ход выполнения поручения Президента по ревизии белорусского законодательства. Оно было озвучено в июле 2024-го на встрече с судьями Конституционного Суда. Напомним, в нашей стране действует около 170 тысяч актов; некоторые из них сложны для восприятия, перегружены или составлены недостаточно качественно. За 2024 год утратившими силу Совет министров признал около 2,5 тысячи документов, на местном уровне подобный статус получили еще порядка 27 тысяч.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Каждый документ подвергается детальному анализу. Мы обсуждаем, насколько соответствующее правовое регулирование нужно. Нужно ли оно в столь объемном виде, либо, может быть, вместо действующего, но довольно старого, более чем 20-летнего правого акта нам в другой актуальный документ необходимо внести просто точное изменение, что-то дополнить, а остальное уже отрегулировано практикой. В качестве примера могу сказать, что ряд республиканских органов государственного управления, в том числе и Министерство юстиции в Беларуси, полностью обновили свои положения о министерствах.

Завершить масштабную кампанию по ревизии законодательства планируют до конца 2025 года. Параллельно проводится и работа по цифровизации нормотворчества. Она включает комплекс мер по сокращению сроков подготовки и принятия документов, автоматизации рутинных операций и повышению качества результата.