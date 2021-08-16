Ольга Шпилевская о борьбе с оппозицией: нужно стать мудрее и более филигранными методами этим вещам противостоять
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы можем говорить через год о том, что мы как минимум если не победили, то выиграли хоть какую-то битву?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я не буду столь оптимистичен в части того, что мы как-то резко стали лучше. Надо понимать, что формы информационной, пропагандистской борьбы с западными спецслужбами и силами специальных операций, их называют силами психологических операций, выстраивались на протяжении последних 40-50 лет очень интенсивно, и у них есть шаблоны о том, как разрушать государства. Не прошло одно – пройдет другое, третье. Мы сейчас обсуждаем, были ли мы адекватными на те вызовы. Мы-то работали в совершенно иной парадигме. Мы работали на мир, а они работали против нас.
Кирилл Казаков:
Они всегда держали фигу в кармане.
Алексей Авдонин:
Конечно же, мы за год перестроились, теперь мы информационные борцы и играем по их правилам.
Алена Сырова, СТВ:
Так что нужно, продолжать в том же духе?
Алексей Авдонин:
Надо понимать одно, что давление на нас, на Беларусь, не ослабнет, оно будет только усиливаться. Естественно, надо внимательно читать их руководящие документы. У них есть уставы по ведению психологических операций, есть зарубежные «фабрики мысли», которые работают на опережение. Они всегда публикуют на 5-10 лет свои прогнозы, как будут развиваться те или иные отношения. Надо их брать, выбирать основу, методику и понимать, как они думают, этим самым разрабатывать свои методики борьбы с ними.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Вы сказали – в том же духе продолжать. Надо не продолжать в том же духе. Нужно стать мудрее, тоньше и более филигранными методами всем этим вещам противостоять.
Кирилл Казаков:
Не слишком ли много мы в информационном поле уделяем им внимания?
Алена Сырова:
Получается, то, что сработало тогда, в августе, сентябре, октябре, мы знаем, оно привело к тому, что мы выиграли эту битву.
Кирилл Казаков:
Я могу только одно заявить – программы Азаренка в эфире останутся. Это однозначно.
Ольга Шпилевская:
Мне кажется, дело не в рекламе. Мне кажется, еще осталась та часть общества, которой необходима постоянная подпитка, ей необходим разбор. Очень много людей простых сейчас втянуты в политику, и нельзя ее просто так бросать. Людям нужно продолжать объяснять и с ними надо работать, но есть часть людей, это середина общества, которая понимает, что оно должно мирно жить и развиваться дальше. Мирно – не мирно, факт тот, что нам нужно строить нашу экономику. Нам нужно убирать хлеб, о чем всегда говорит Президент, собирать детей в школу.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Я бы не сказал, что мы слишком много внимания уделяем. Мы, Президент формируем повестку, и это началось именно с 16 числа. Вы можете за последнее время вспомнить какой-то яркий шаг или акцию с той стороны, на которую бы мы реагировали? Они реагируют. «Большой разговор» перемусоливают, пытаются критиковать, но это всегда вторично, они всегда опаздывают.
Смотрите, визит в СИЗО (мы обсуждали на «Большом разговоре») панику вызвал. Они быстро собрали в Вильнюсе совещание, подготовили эту выходку 25-26 октября и провалились. Они раз за разом проваливаются. Они реагируют на те шаги, которые делает власть.
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