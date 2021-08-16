Ольга Шпилевская о борьбе с оппозицией: нужно стать мудрее и более филигранными методами этим вещам противостоять

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы можем говорить через год о том, что мы как минимум если не победили, то выиграли хоть какую-то битву?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я не буду столь оптимистичен в части того, что мы как-то резко стали лучше. Надо понимать, что формы информационной, пропагандистской борьбы с западными спецслужбами и силами специальных операций, их называют силами психологических операций, выстраивались на протяжении последних 40-50 лет очень интенсивно, и у них есть шаблоны о том, как разрушать государства. Не прошло одно – пройдет другое, третье. Мы сейчас обсуждаем, были ли мы адекватными на те вызовы. Мы-то работали в совершенно иной парадигме. Мы работали на мир, а они работали против нас. Кирилл Казаков:

Они всегда держали фигу в кармане. Алексей Авдонин:

Конечно же, мы за год перестроились, теперь мы информационные борцы и играем по их правилам. Алена Сырова, СТВ:

Так что нужно, продолжать в том же духе? Алексей Авдонин:

Надо понимать одно, что давление на нас, на Беларусь, не ослабнет, оно будет только усиливаться. Естественно, надо внимательно читать их руководящие документы. У них есть уставы по ведению психологических операций, есть зарубежные «фабрики мысли», которые работают на опережение. Они всегда публикуют на 5-10 лет свои прогнозы, как будут развиваться те или иные отношения. Надо их брать, выбирать основу, методику и понимать, как они думают, этим самым разрабатывать свои методики борьбы с ними.