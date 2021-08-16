Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Я думаю, мы не должны стесняться говорить о том, что мы чего-то не умели, где-то могли что-то сделать по-другому. Как говорит глава государства, белорусское общество получило адекватную прививку от революционных настроений, потому что казалось, что революция – это очень прикольно, весело.
Алена Сырова, СТВ:
Ты же свое «Будет дополнено» начал еще до выборов.
Игорь Тур:
Мы начинали до выборов. Но давайте, опять же, пока мы многого не умели, нам очень повезло, мы большие молодцы, белорусское общество. Мы встали на защиту государства, но у сил, которые совершали нападки на нас, были исполнители, говорящие головы и так далее. По большому счету нам повезло, что они из-за денег, из-за желания быть лидерами переругались между собой. И это значительно нам упростило дальнейшую работу. Учтем.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня такое мнение по отношению к твоей профессиональной деятельности. Что если, например, белорусское общество переживало ревизию самого себя, то ты все это время переживал ревизию оппозиционеров, бежавших за границу.
Игорь Тур:
И лучше бы я занимался все-таки ревизией белорусского общества. Я уверен, что это было бы гораздо приятнее, там конструктив был. А что касается беглых лидеров…
Алена Сырова:
Разбор деятельности беглых сейчас все еще актуален?
Игорь Тур:
Мне кажется, нет.
Кирилл Казаков:
Они закончились?
Игорь Тур:
Мне кажется, что закончились те люди, опять же, я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко. Они имеют право на это мнение. Без проблем.
Кирилл Казаков:
Политические оппоненты – это всегда нормально.
Игорь Тур:
Но я понять не могу и никогда не пойму людей, которые за каких-то беглых. Их уже мотивы, кажется, разобраны.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Я как историк, мне много доводилось работать с материалами эмиграции политической – послереволюционной, послевоенной. Эмиграция – это всегда путь в никуда. Эмиграция – это всегда деградация. И если ты пытаешься навязывать обществу, откуда ты ушел, из заграницы, под контролем зарубежных спецслужб какие-то взгляды, какую-то идеологию – это всегда будет минус, ты никогда не добьешься успеха.
Кирилл Казаков:
Но последнее заявление Карач: давайте проклянем Президента.
Игорь Тур:
У нее ничего не осталось, кроме эмоций каких-то, которые еще хоть как-то работают. Все меньше, меньше внимания у всех.
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