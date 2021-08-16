Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я думаю, мы не должны стесняться говорить о том, что мы чего-то не умели, где-то могли что-то сделать по-другому. Как говорит глава государства, белорусское общество получило адекватную прививку от революционных настроений, потому что казалось, что революция – это очень прикольно, весело. Алена Сырова, СТВ:

Ты же свое «Будет дополнено» начал еще до выборов.

Игорь Тур:

Мы начинали до выборов. Но давайте, опять же, пока мы многого не умели, нам очень повезло, мы большие молодцы, белорусское общество. Мы встали на защиту государства, но у сил, которые совершали нападки на нас, были исполнители, говорящие головы и так далее. По большому счету нам повезло, что они из-за денег, из-за желания быть лидерами переругались между собой. И это значительно нам упростило дальнейшую работу. Учтем. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня такое мнение по отношению к твоей профессиональной деятельности. Что если, например, белорусское общество переживало ревизию самого себя, то ты все это время переживал ревизию оппозиционеров, бежавших за границу. Игорь Тур:

И лучше бы я занимался все-таки ревизией белорусского общества. Я уверен, что это было бы гораздо приятнее, там конструктив был. А что касается беглых лидеров… Алена Сырова:

Разбор деятельности беглых сейчас все еще актуален? Игорь Тур:

Мне кажется, нет. Кирилл Казаков:

Они закончились?