Белорусские пловцы продолжают участие в ЧМ по водным видам спорта

Белорусские пловцы продолжают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Сегодня, 29 тюля, в полуфинал на дистанции 50 метров брассом пробился Илья Шиманович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей команды показал результат 26,89 секунды, уступив лишь Крису Смиту из ЮАР. В вечерней программе будем болеть за Алину Змушко в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом.

Накануне наша спортсменка преодолела предварительный этап, затем финишировала четвертой в полуфинале и с пятым общим временем квалифицировалась в решающий раунд. Конкуренцию белоруске составят соперницы из России, США, Италии, Китая, Японии и Германии и Литвы. Напомним, еще одна наша спортсменка Анастасия Шкурдай в полуфинале в 100-метровке на спине заняла седьмое место.