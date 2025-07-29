В Беларуси убрали почти 20% площадей зерновых и зернобобовых культур

В Беларуси убрали уже почти 20 % площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Намолочено более 1 миллиона 600 тысяч тонн. Несмотря на экстремальные погодные условия, по намолоту идем без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 80 лет назад на капризы погоды можно было скинуть ответственность – более 90 % урожая зависело от климатических условий. Но сегодня – лишь 40 %. Каким будет итоговый вес республиканского каравая, зависит от человека и технологий. Потому аграрный сектор Беларуси переходит на цифровые рельсы: около 16 % площадей в стране засеяно с помощью точного земледелия. Новые технологии позволяют повышать урожайность, при этом сокращая затраты. Особое внимание – отечественным сортам.

Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

В прошлом году мы передали 27 сортов отечественной селекции. И в этом году было районировано около 18 сортов. Продовольственная безопасность любой страны складывается из того, что все должно быть отечественное. Республика Беларусь должна себя обеспечивать как продуктами питания, так и сырьем. В полях Беларуси возделывается 170 сортов отечественной селекции. И если брать в среднем по сортам, то 70 % возделывается белорусских сортов и 30 % – иностранных.

Несмотря на то, что жатва в самом разгаре, в Беларуси началась подготовка почвы под сев озимого рапса. Работа проведена на более чем 11 тысячах гектаров площадей. А всего предстоит засеять 436 тысяч гектаров.