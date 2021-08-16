Вадим Гигин: методичка Шарпа – битая карта. А где её побили? Здесь
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Нам надо немного перестроиться. Там будут слушать и слышать нас только в том случае, если мы будем общаться на их же языке. Нам нужна и англоязычная трансляция, и на литовском, латышском, польском, украинском. Повестку надо менять. Хотите воевать – будем воевать вашими методами.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Некоторые наши коллеги уже активно взялись за изучение английского, так что, думаю, через годик мы абсолютно будем готовы.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Я даже больше скажу: и литовского, и латышского. Но это будет эффект года через три.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Важно, что он будет.
Алексей Авдонин:
Надо отдать должное нам, белорусской нации, что мы очень быстро учимся. Потому что те методы, которые были применены против нас в 2020 году и готовились до 2020 года, формировались на протяжении десятилетий. Но мы сумели настолько быстро перестроиться в информационном пространстве, что они даже не могут ловить нас, просчитать наши шаги. Они только готовятся к чему-то, потому что действуют по шаблонам. А у нас раз – инфоповод такой, что они не могут среагировать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Григорий Азаренок к 9 августа завершил свой проект «Орден Иуды», все порадовались, сказали: «Слава богу, это какой-то праздник». И вот вчера у него премьера, он выдал новую рубрику, рассказывает уже немножко шире о тех, кто участвовал в этих протестах.
Алексей Авдонин:
Мы очень четко видим и отслеживаем, что по Беларуси по событиям идут запросы в поисковиках из других регионов (даже не сопредельных стран, а Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, из Европы, из Африки), потому что Беларусь показала иные методы управления государством в сложных условиях. Все говорят: а как это у них там получилось? Нам повестку надо делать на всех языках, транслировать ее.
Вадим Гигин:
Мы на «Большом разговоре» упомянули Кубу, там была попытка цветной революции. Тоже COVID, в городе Матансас начались волнения, хотя у кубинцев хороший, отличный уровень медицины, они сами изобрели свою вакцину. Тем не менее. У меня друзья есть на Кубе. Мы когда (там связь специфическая, я бы сказал) созвонились, это было на самом деле, Президент подтвердил, что и по его данным: кубинцы говорили, что устояла Беларусь – устоим и мы. Хотя каким-то моментам мы у них учились в плане организации митингов, но это очень важно.
Алена Сырова, СТВ:
Как вы сказали, Президент включил Фиделя.
Вадим Гигин:
Это так, потому что у них была попытка в 1994 году, Maleconazo так называемое, они ее преодолели. То, что Беларусь устояла, стала антишарпом… Эта методичка не то чтобы не актуальна, она бита. Методичка Шарпа – битая карта. А где ее побили? Здесь, в Беларуси.
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