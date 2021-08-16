Вадим Гигин: методичка Шарпа – битая карта. А где её побили? Здесь

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также « Большой разговор с Президентом » – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу « По существу ».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нам надо немного перестроиться. Там будут слушать и слышать нас только в том случае, если мы будем общаться на их же языке. Нам нужна и англоязычная трансляция, и на литовском, латышском, польском, украинском. Повестку надо менять. Хотите воевать – будем воевать вашими методами.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Некоторые наши коллеги уже активно взялись за изучение английского, так что, думаю, через годик мы абсолютно будем готовы.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Я даже больше скажу: и литовского, и латышского. Но это будет эффект года через три.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:

Важно, что он будет.

Алексей Авдонин:

Надо отдать должное нам, белорусской нации, что мы очень быстро учимся. Потому что те методы, которые были применены против нас в 2020 году и готовились до 2020 года, формировались на протяжении десятилетий. Но мы сумели настолько быстро перестроиться в информационном пространстве, что они даже не могут ловить нас, просчитать наши шаги. Они только готовятся к чему-то, потому что действуют по шаблонам. А у нас раз – инфоповод такой, что они не могут среагировать.