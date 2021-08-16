Юлия Бешанова: оппозиционные Telegram-каналы практически вычеркнули нашу повестку из своих сообщений

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Обратите внимание на то, что сейчас публикуют так называемые оппозиционные Telegram-каналы. Они практически вычеркнули нашу повестку из своих сообщений. Они договорились и давно перестали реагировать на любые наши яркие события, выступления. Так, может, и нам пора снизить этот градус? Говорите там себе, а мы будем заниматься своими делами.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:

Не настолько высокий сейчас этот градус. Мы вернулись к повестке. Посмотрите, у нас много программ о простых людях, о БСЖ, женщинах, которые делают добрые дела. У нас много материалов, которые говорят об обыкновенной жизни, которой мы живем. Юлия Бешанова:

Но согласитесь, очень много моментов, когда мы не могу сказать что вынуждены, но почему-то по инерции пытаемся оправдываться, и даже где-то в своих материалах мы комментируем их. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В Молодежном парламенте какое количество идей, запросов, предложений, которые хотите реализовать, посвящено именно антиоппозиционной повестке? Либо более-менее бытовой, рядовой?