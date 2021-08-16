Юлия Бешанова: оппозиционные Telegram-каналы практически вычеркнули нашу повестку из своих сообщений
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Обратите внимание на то, что сейчас публикуют так называемые оппозиционные Telegram-каналы. Они практически вычеркнули нашу повестку из своих сообщений. Они договорились и давно перестали реагировать на любые наши яркие события, выступления. Так, может, и нам пора снизить этот градус? Говорите там себе, а мы будем заниматься своими делами.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Не настолько высокий сейчас этот градус. Мы вернулись к повестке. Посмотрите, у нас много программ о простых людях, о БСЖ, женщинах, которые делают добрые дела. У нас много материалов, которые говорят об обыкновенной жизни, которой мы живем.
Юлия Бешанова:
Но согласитесь, очень много моментов, когда мы не могу сказать что вынуждены, но почему-то по инерции пытаемся оправдываться, и даже где-то в своих материалах мы комментируем их.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В Молодежном парламенте какое количество идей, запросов, предложений, которые хотите реализовать, посвящено именно антиоппозиционной повестке? Либо более-менее бытовой, рядовой?
Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У нас 50/50, я бы так сказал. Но хочется сказать, что эта информационная машина, которая работает сегодня, если мы ее в какой-то момент подзаглушим, должны понимать, что если 16-го числа мы начали формировать повестку, то как только мы эту информационную машину подзаглушим, опять наши оппоненты начнут ее формировать. Мы должны понимать, что это информационная война, и ни в коем случае нельзя снижать градус накала. И я скажу больше. Мы говорим, что много объясняем, разжевываем и так далее. Но когда встречаешься, мы были в одном из регионов, и человек прямым текстом говорит о том, что он не знает, почему в Беларуси было некое насилие. Когда ему начинают объяснять, где насилие, покажите факты, человек начинает по-другому смотреть на повестку.
Кирилл Казаков:
Журналисты западных СМИ тоже не знали.
Егор Макаревич:
На мой взгляд, мы должны идти дальше, информационная машина должна работать еще активнее. В ином случае нашу повестку перехватят, и мы опять вернемся к 2019 году.
Читайте также:
Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»
Алексей Авдонин: вся эта кампания против Беларуси начала готовиться еще в конце 2016 года
Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»