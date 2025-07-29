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Белорусы обыграли замбийцев на турнире по мини-футболу в Таиланде

29 июля 2025 11:25
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Яркая игра и убедительная победа. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно начала выступление в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В первом туре парни Александра Черника не оставили шансов команде Замбии – 4:0. Дубль оформил Дмитрий Шимановский, по голу провели Владислав Селюк и Сергей Синицкий. 30 июля белорусы сыграют с австралийцами, а 31 июля – с соперниками из Саудовской Аравии. 

В полуфинал выйдут две лучшие команды, обладателя трофея узнаем 3 августа. Для сборной Беларуси турнир в Таиланде – важный этап подготовки к финальной стадии чемпионата Европы. Напомним, в квалификации парни Александра Черника заняли первое место в группе и во второй раз в истории пробились на главный старт континента.

# Мини-футбол

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