«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»

Пластика, грация, красота в каждом движении. Художественная гимнастика завораживает с первого взгляда. Путь к успеху начинается рано. А кульминация многолетних тренировок – выход на ковер престижных соревнований.

В Минске завершился международный турнир «Хрустальная роза», собравший более 300 юных граций из 15 стран.

Марина Лобач, тренер по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта:

В этом году «Хрустальная роза» проводится по многим возрастным категориям – от 2015 года до сеньорок. В нашей стране соревнования всегда проводятся очень красочно, интересно и красиво. К этому турниру готовятся круглый год. Очень нравится этот турнир.

Белорусские спортсменки традиционно задают высокую планку. А на минский ковер приехали показать свое мастерство гимнастки из России, Китая, Германия, Люксембурга, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и других стран. География турнира говорит сама за себя.