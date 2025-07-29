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«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»

29 июля 2025 12:00
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Пластика, грация, красота в каждом движении. Художественная гимнастика завораживает с первого взгляда. Путь к успеху начинается рано. А кульминация многолетних тренировок – выход на ковер престижных соревнований.

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»-2

В Минске завершился международный турнир «Хрустальная роза», собравший более 300 юных граций из 15 стран.

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»-4

Марина Лобач, тренер по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта:
В этом году «Хрустальная роза» проводится по многим возрастным категориям – от 2015 года до сеньорок. В нашей стране соревнования всегда проводятся очень красочно, интересно и красиво. К этому турниру готовятся круглый год. Очень нравится этот турнир.

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»-6

Белорусские спортсменки традиционно задают высокую планку. А на минский ковер приехали показать свое мастерство гимнастки из России, Китая, Германия, Люксембурга, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и других стран. География турнира говорит сама за себя.

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»-8

Алла Димчегло, тренер по художественной гимнастике (ОАЭ):
Я приехала из Дубая, привезла четыре девочки, которые представляют несколько стран. Наши лидеры – это лидеры всемирного значения. И надо ориентироваться всегда на самых лучших гимнасток. Поэтому мы ориентируемся на Беларусь. 

Подробности смотрите в видео.

# Художественная гимнастика # Спортивные соревнования # Марина Лобач

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