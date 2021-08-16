«Если драка неизбежна, надо бить первым». Игорь Тур о том, как нужно действовать в медиаполе

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы начали говорить о том же Афганистане. Ведь это тот самый же фактор, например, или те же Литва и Польша. И то, что происходит сейчас в Украине, где государство фактически не является государством в прямом смысле слова. Фактически нашими соседями управляют и точно так же хотели управлять и нами. Это мое личное мнение.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Надо это объяснять и показывать как можно больше.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Если говорить о работе медиаполя на внешнем направлении, то у меня лично ощущение, и вы своими словами подтверждаете, от восьми часов разговора с Президентом (надеюсь, что мое понимание главы государства правильное) – если драка неизбежна, надо бить первым. Если мы уже видим, что заварушка будет, давайте в медиаполе нападать, называть вещи своими именами, что в Литве диктатура, пускай они с этим разбираются. А в Британии люди недовольны, потому что считают, что ВВС – это вранье и пропаганда. Нужно об этом говорить, пусть они обсуждают свои проблемы.
Ольга Шпилевская:
Зарубежные журналисты как-то говорили, что Лукашенко – это единственный политик, который называет вещи своими именами.
Игорь Тур:
Да, давайте делать это чаще по внешнему контуру.
Кирилл Казаков:
Без экивоков, без дипломатических каких-то протоколов.
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