«Если драка неизбежна, надо бить первым». Игорь Тур о том, как нужно действовать в медиаполе

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы начали говорить о том же Афганистане. Ведь это тот самый же фактор, например, или те же Литва и Польша. И то, что происходит сейчас в Украине, где государство фактически не является государством в прямом смысле слова. Фактически нашими соседями управляют и точно так же хотели управлять и нами. Это мое личное мнение.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:

Надо это объяснять и показывать как можно больше.