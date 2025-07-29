Парламентарии готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Об этом сообщили в ходе расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества позволят упростить общение граждан с государственными органами, что значительно повысит качество жизни людей. Доработки ждет еще целый ряд законопроектов. Депутаты уже составляют план на 2026-й. Среди положений – проект закона «О профессиональных союзах и геральдической деятельности». Главная задача парламентариев – адаптировать документы таким образом, чтобы они отвечали современным вызовам и потребностям общества.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас предстоит ряд задач, которые необходимо решить качественно и в интересах наших граждан. В первую очередь это, конечно же, переформатирование или доработка закона «Об обращении граждан и юридических лиц». На эту тему поступает очень много обращений граждан. Есть письма в палату, есть прямые обращения к депутатам. Мы, работая в округах, видим, что это такая болезненная тема для наших граждан. И это направление находится в нашей сфере деятельности.

В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели проект национального доклада Республики Беларусь для Совета ООН по правам человека.