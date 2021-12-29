Вадим Гигин: «Лукашенко стал ньюсмейкером уже не просто национального, регионального масштаба. А мирового»

Новости Беларуси. Многие сейчас подводят итоги уходящего года. В истории суверенной Беларуси он был непростым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна столкнулась с жестоким и циничным давлением Запада, но Беларусь выстояла и укрепилась. Решающую роль в сохранении нашей страны сыграл Президент, убежден наш политический обозреватель Григорий Азаренок. 10 ударов Лукашенко – так он назвал последний в 2021 году выпуск авторской программы «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

В этом году мне очень понравилась одна беседа ваша с Президентом на «Большом разговоре». Когда вы предлагали Президенту историческое событие, а он рассказывал, значит, что происходило в этот момент и какие были обстоятельства.

Вадим Гигин, политолог, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:

Причем так разошлись, что еле остановились. Григорий Азаренок:

Да, это было очень интересно. Поэтому я вам предлагаю сегодня такой же формат. Разберем 2021 год по таким историческим событиям. И ваш взгляд на эту историю. И, кстати, мне кажется, что мы за последние два года полностью опровергли толстовскую систему истории, где личность не играет решающего значения. Потому что все-таки мы видим, что Александр Лукашенко показал, что в истории личность первоочередная. ​Стратегия врагов была рассчитана на то, что Александр Лукашенко не окажет никакого сопротивления Вадим Гигин:

Да, но не только. Ведь действительно стратегия оппонентов власти, врагов, назовем их прямо, тех, кто хотел устроить государственный переворот, была рассчитана на то, что Александр Лукашенко как лидер нации не окажет никакого сопротивления. Почему? А так было зачастую. И довольно сильные политики, вот посмотрите, Слободан Милошевич – действительно сильная личность. В определенный момент оказался в изоляции. Я уже не беру там Януковича и других. Но они не просчитали личность Президента. Почему мы стали говорить и не просто говорить, это так и было, Президент переживает вторую молодость. Вот эти его появления в военной форме с автоматом – это что такое? Они ведь думали, что он, как и другие, или забьется, или сбежит, или еще что-то произойдет. А он офицер, принял вызов. Он как главнокомандующий возглавил борьбу за Беларусь и выиграл эту борьбу. Григорий Азаренок:

Первое у нас громкое такое событие – ВНС. К нему готовились и враги, они хотели его сорвать. Всячески травили делегатов, обещали и теракты, и угрозы, и все остальное. Но вот ВНС с точки зрения истории. ​«Запугать не удалось, невероятная сплоченность, мощное выступление, которое деморализует противника» Вадим Гигин:

Да, я хорошо помню, как эта травля осуществлялась. Тоже вот Президент, его роль личности. Он вошел один в президиум, перед самым началом сказал: так, спокойно, вы под защитой, я с вами, вы со мной. Будем спокойно работать. Какую роль сыграло ВНС? Когда даже к концу осени заглохли любые протесты, начались рассуждения. Это будет как в Польше при солидарности. Зима ваша, весна наша, выйдем шчыльнымі радамі 25 марта. И вдруг оказалось, что в феврале собираются 2 500 делегатов в центре города, абсолютно свободно проходит мощнейшее собрание в поддержку Александра Лукашенко. Григорий Азаренок:

Не боятся, дают интервью. Вадим Гигин:

В поддержку нашей страны. Не боятся. Запугать не удалось, невероятная сплоченность, мощное выступление, которое деморализует противника. И, безусловно, проведение Всебелорусского народного собрания, те четкие и понятные решения, программа дальнейшего развития страны и конституционная реформа – это результат этой программы.

Григорий Азаренок:

Да, кстати, мы помним, Президент тогда сказал: не позже февраля мы проведем конституционную реформу. И мы видим сейчас: это подтверждается. Вадим Гигин:

Все выполняем. И это послужило тоже одним из ключевых факторов того, что удалось сорвать полностью вот эту весеннюю волну якобы протестов. И эта цветная революция окончательно заглохла. Григорий Азаренок:

Вы позволите, вы не хотели себя хвалить, а я это сделаю. Потому что Президент на ВНС обратился к своим сторонникам, сказал: идите в народ и расскажите. Идите в народ. И вы, и все наши политологи, эксперты, просто люди, так сказать, доброй воли, и сам Президент, и Наталья Ивановна Кочанова. Все пошли. ​«Они думали, что чиновники и те, кто их поддерживает, спрячутся. А они пошли в люди» Вадим Гигин:

Вот это тоже был фактор. Они думали, что чиновники и те, кто их поддерживает, спрячутся. А они пошли в люди. Там, где были протестующие элементы в коллективах, никого не боялись, спокойно разговаривали. Это, безусловно, способствовало стабилизации ситуации. Но новая опасность появляется. Ситуация стабилизируется, и это непреложный закон системы. Система приходит в равновесие, система приходит в спокойствие. А вокруг совсем неспокойно, вокруг нашей страны. И вот сейчас нужно не пропустить удар. Очень важно не пропустить вспышку. Чтобы не иллюзия, действительно, стабилизация, которая происходит в нашей стране, – мы не потеряли бдительность, мы не потеряли вот этот высокий уровень мобилизации. Григорий Азаренок:

Я в этом плане всегда на всех... И даже спорю с многими людьми. Говорю, что еще ничего не закончилось. И даже 10 % своей злобы, своих технологий коварства наш враг на нас еще не испытал, поэтому нужно быть постоянно в мобилизации. Тогда следующий момент. Вадим Францевич, после провала этой протестной весны их кураторы устроили грандиозную провокацию. Самолет – мы уже прекрасно понимаем, судя по тому, как они пишут отчет и так далее, что это была их провокация. ​«Попытка оказать давление на нашу страну – это типичная гибридная война» Вадим Гигин:

Правильно, это историческая веха. Попытка цветной революции провалилась, и закончилось финансирование. Финансирование закончилась, по нашим данным, у них где-то к середине марта. Затем был такой этап перегруппировки, открытие новых источников. И руководство вот этой спецоперации против Беларуси перешло от условных «политиков», то есть от политтехнологов, к силовикам. Не просто к силовикам, а тем, кто руководит проведением… Григорий Азаренок:

Специальных операций. Вадим Гигин:

Ну, давайте, что такое специальные операции. Террористическими откровенными операциями, которые Запад проводит по всему миру. И вот отсюда появился самолет. В ситуации с Ryanair это граничная черта от попытки цветной революции к полноценной гибридной войне. Что включает гибридная война? Это жесткие санкции, террористические нападения с участием зарубежных специалистов. То есть не просто провоцировать внутри страны злобу, ненависть, подталкивать к гражданской войне. А именно забрасывать организованные группы. То, что было направлено в частности лично против вас. Вот этот момент. Попытка вербовки внутри страны среди людей в погонах, угроза, вооруженная так называемая демонстрация у границ. Что такое беженский кризис и поведение польских властей, которое все больше подвергается критике со стороны… Я просто как пример приведу. Это военная демонстрация. Даже если мы беженцев уберем из этого, это попытка концентрации войск у наших границ. Тоже самое, что делается в Украине. Попытка оказать давление на нашу страну – это типичная гибридная война. ​«Посмотрим, что реально там произносилось и что реально говорилось – это все очень серьезно» Григорий Азаренок:

Перед самолетом я упустил момент. Конечно же, самое главное – попытка убийства Президента. То есть ничего не получилось нигде, и просто так достал, что решили убить. Апрель. Об этом стало известно.

Вадим Гигин:

Ну да, переговоры велись в феврале. Григорий Азаренок:

Да, операция была длинная, и тут был расчет на предательство. Так, как, например, получилось у них с Саддамом Хусейном. То есть его предали свои генералы. И вот мы знаем, что эти заговорщики, те, кто за ним стоял, рассчитывали на огромные денежные вложения в предателей. А тут оказалось, что их развели. Вадим Гигин:

Их развели, но вот интересно, как подается информация на Западе и некоторыми нашими беглыми. Даже отдельные какие-то источники в Российской Федерации. Ну какие там заговорщики? Вот я помню, Федута. Это пушкинист, филолог. Ну так, а Григорий Кастусев кто – ну, работник жилищно-коммунального хозяйства. Вот просто попытка изменения статусов. Федута – это один из опытнейших политтехнологов, который отработал не одну кампанию. Григорий Азаренок:

Мы берем первый состав политбюро – там все литераторы. Эти вот все революционеры. Ленин – это литератор, Троцкий – литератор, Зиновьев – литератор. Это так и делается. Вадим Гигин:

Журналисты, публицисты. И вот эта вот попытка изменить статус, выдать черное за белое – это типичный такой инструмент, метод, который используется против Беларуси. Если мы посмотрим, что реально там произносилось и что реально говорилось – это все очень серьезно. И когда против нас перегруппировались основные центры информационно-психологической и террористической войны… Не зря председатель Комитета госбезопасности говорил об этих 50-70 тысячах специалистов, которые работают против Беларуси. Человек может сказать: откуда столько? Это тот, кто не понимает структуры вооруженных сил НАТО, их специальных служб. Всей этой инфраструктуры, которая работает по так называемому гражданскому обществу. Все гражданское общество, по крайней мере, сопредельных с нами стран Центральной и Восточной Европы – не буду говорить за Испанию, за Францию. Давайте здесь. Находится под контролем спецслужб этих стран либо их старших партнеров по НАТО. США и Великобритании. Нет там никаких независимых. Григорий Азаренок:

Я бы здесь хотел вывести немножко такую вот картину. Хатынь в День памяти, 30-летия. День Победы 9 Мая, площадь Победы, Брестская крепость – Президент в военной форме в день объявления санкций. И День Независимости, Курган Славы. Вот такая вот картина, полностью, так сказать, историческая линия Беларуси выстроена. И Президент именно в этих местах. Что это для вас значит? ​«Мы должны выстроить историческую политику»​ Вадим Гигин:

Это обращение к нашей истории. Это один из результатов августа-2020. То, что мы стали больше внимания уделять событиям прошлого, понимая, что в них истоки настоящего. И проект будущего. Небывалое ранее обращение к истории. Это очень важный момент. И, надеюсь, в следующем году эта тенденция продолжится. Мы должны выстроить историческую политику. Но важно, как вел себя Президент в этих святых местах. Как фигура главы государства позиционируется относительно государственной символики, новые ритуалы, которые у нас появляются. Я вижу глаза людей. Вы вспомните, Президент в Хатыни. Идет снег. Григорий Азаренок:

Мороз, жуткий ветер.

Вадим Гигин:

Он с сыновьями, стоят люди с детьми. Это не просто сакральность, это некий энергетический такой столп, который там стоит, в этом месте. Особое ощущение, которое невозможно забыть. Я вспоминаю площадь Герба и флага. 9 Мая. Как Президент подходит к нашим государственным символам. Молодежь приносит клятву. Наши генералы, которые проявили себя во время событий августа 2020 года. И там братание патриотов между собой, это единение, ощущение своей причастности к истории, которую мы сейчас созидаем. И одновременно являемся наследниками тех великих событий. Это, если угодно, фундамент, основа вот этой новой белорусской национальной идеи, которая рождается на наших глазах. Она рождается в наших душах, она рождается в нашем сердце. И даже вот этот, слово такое, мерч используют, но вот эти образы, которые появились с цитатами Президента, – это тоже очень важно. Посмотрите, какой отзыв, отклик у людей это получило и получает до сих пор. Мы наконец стали выстраивать символический ряд. И ряд знаний, ряд пониманий того, что было в нашей истории, откуда происходят белорусы, кто мы. И мы уже можем смело заявлять, что мы, да, живем на этой земле и будем жить дальше. Это наша земля. Это наш Президент. Это наш флаг, это наш герб, мы этим гордимся и никому это не отдадим. В символах, в образах это проявляется особо, это порождает особую психологическую связь всех граждан. Гражданское общество в том понимании, западном, как нам навязывали, – это чушь. А вот наше гражданское общество, объединенное единой целью, единым смыслом – это да, белорусская модель гражданского общества. Вообще, Беларусь – такое место, слово экзистенциальный, сакральный стали часто использовать. Давайте историю вспомним. XVI век. Православие в Беларуси зажато, преследуется. Григорий Азаренок:

Искореняется жестко. Вадим Гигин:

Находится в упадке. Иногда не очень жестко, там были разные периоды. И вот, вводят унию. Что происходит? Невиданный ранее расцвет православия. Настоящий православный ренессанс. Одновременно сопровождающийся и ренессансом старой белорусской литературы. Сколько трудов? А братские школы? На это власти Речи Посполитой, шляхта отвечает жесточайшим террором. Афанасия Брестского замучили за что? За то, что он был белорус, и за то, что он был православный. Он был зверски замучен. Вот этот ответ, который здесь рождается, ведь он спас нашу цивилизацию тогда. Когда был брошен невиданный ранее вызов самой сущности, самости белорусов, пониманию того, кто ты, какой культуре ты принадлежишь, памяти предкам, своей вере и языку. Он был брошен тогда. В этот период XVI-XVII века. И какой ответ дали наши предки? И даже будучи загнанными, когда было запрещено православие, они тайно его исповедали. Они были криптоправославными. И затем вернулись к своей вере. Это был центр силы, центр силы, который позволял сохранить вот эту, хотите, называйте «русская», хотите – «восточнославянская», как угодно. Она у разных ученых по-разному называется. Цивилизацию. Мы давали эту силу и нашим соседям. Смотрите, партизанское движение. Сколько на него набрасываются. Партизанское движение Великой Отечественной войны. Зачем оно было, подонки всякие говорят, оправдывая фактически репрессии нацистов против нашего народа. Если бы не партизаны, план «Ост» почитайте, если совести нет. Почитайте нацистские документы. Уничтожить нас хотели. А партизаны что сделали? Они придали силу сопротивления. Солдат на фронте, когда шел освобождать Беларусь, понимал, что там, за линией, стоит партизан с автоматом в полушубке, а иногда и полуодетый. Который сражается, готов зубами грызть этого оккупанта. Вот Беларусь всегда была таким центром силы. И сейчас, когда казалось, что эта цепочка цветных революций одна за другой заканчивается успехом и главная цель – Россия, сломать, скомкать в очередной раз великую Россию. Обломалась где? В Беларуси. Григорий Азаренок:

И после нас уже выстояла Куба. Вадим Гигин:

Вот. И многие другие еще выстояли. Самое главное – это не позволило замкнуть этот и санитарный коридор, а фактически сформировать новый такой клин. Уже не танковый, а уже в условиях этой гибридной войны, который был направлен в самое сердце России. И снова Беларусь. И снова здесь был центр борьбы. ​Как Президент повел себя с началом пандемии и зачем нужны были посещения красных зон? Григорий Азаренок:

Дальше я бы хотел обсудить такой момент. Более 20 посещений красных зон. В этот период ковида единственный Президент в мире, будем прямо говорить, который это продемонстрировал. И еще хочу напомнить вам момент. Где-то осень, когда пошла очередная волна и чуть-чуть общество стало наклоняться под этот тренд. Чуть-чуть стали уже уходить от нашей линии, пока Президент дал холодный душ и, значит, потом сам лично пошел в красную зону и снова продемонстрировал, что мы будем лечить людей, но под мировой вот этот гегемонизм, стандарты вот эти проклятые, так сказать, не подчинимся.

Вадим Гигин:

Знаете, это еще одна черта Александра Лукашенко не только как Президента, но и как человека. Ведь он, принимая те или иные решения, не исходит из того, что мы не будем делать как все. Вот так, но не так, как все. Нет. Он всегда говорит от жизни. Мы руководствуемся здравым смыслом. Смотрим, что рационально, что разумно, а что нет. А это в природе белорусов. Сесть, поразмышлять. Хорошо, вот, в какое время надо поле вспахать? Надо пойти, землю посмотреть. Надо глянуть, какие приметы, как что. Так и здесь. Это народное сознание присуще Александру Лукашенко. Отсюда, кстати говоря, его удивительная интуиция, которой все восхищаются и удивляются. Григорий Азаренок:

Ему везет, говорят. Это не везение. Вадим Гигин:

И второй момент, опять-таки, для него пандемия стала еще одной линией фронта. Вот мы говорили, фронт геополитический, почти военный. И ковид – невидимый фронт. Когда был брошен вызов ему как лидеру государства, Беларусь, которая подошла к периоду пандемии уже с имиджем эффектного государства, социального, ответственного, комфортного, уютного для своих граждан – такой образ у Беларуси сформировался. К востоку наших границ – это железно. И даже к западу к тому времени стал постепенно осозноваться. И вот, пришла эта беда. Здесь нужно было как-то реагировать. ​«Первая волна была одним из триггеров раскачки ситуации в Беларуси»​ Григорий Азаренок:

И мы помним, как первую волну использовали по полной программе. Одурели люди очень сильно. Вадим Гигин:

Первая волна была одним из триггеров раскачки ситуации в Беларуси, кстати, как и везде в мире. И вот, Александр Лукашенко и здесь стал как главнокомандующий. Посещение для него, как мне кажется, красных зон – это как поле боя. Он как командир, знаете. Ты должен быть везде, где твои бойцы. Быть рядом с ними. Наши медики – бойцы. Вот он – главнокомандующий. Рядом с ним министр здравоохранения. Посмотрите, какие диалоги между ними завязываются. Григорий Азаренок:

Александр Лукашенко в деталях знает все об этой болезни. Вадим Гигин:

Александр Григорьевич, наденьте маску – Пиневич. Не берите его больше со мной. Тот смело настаивает, выполняет свои обязанности. Знаете, когда говорят, чиновники, увидев Лукашенко, у них руки дрожат. Посмотрите, как ведут сейчас наши чиновники. Люди, госслужащие – это люди, которые просто из страха не пошли бы до конца. Они бы не остались со своим Президентом. Они бы спрятались. А это люди преданные. Григорий Азаренок:

Тогда следующее. Вы сказали об открытом разговоре. И действительно, конец лета и осень – это серия медиаинтервенций Александра Лукашенко в мир. «Большой разговор» 8-часовой. И дальше он продолжился серией интервью ведущим мировым СМИ от Запада до Юга и Востока. ​«Посмотрите, как он выдерживает вот эти интервью с самыми разными людьми» Вадим Гигин:

Потрясающе. Я хочу сказать, что, конечно же, Президент… сколько там было инсинуаций по поводу того, как он себя чувствует. Тоже был один из таких триггеров, пытались такой образ создать. Григорий Азаренок:

Очень пытались.

Вадим Гигин:

Лукашенко сейчас уже не тот, что был раньше. Посмотрите, как он выдерживает вот эти интервью с самыми разными людьми. Конечно, здесь потрясающая работа пресслужбы Президента. И ведь целая очередь уже выстроилась на интервью с Лукашенко. Григорий Азаренок:

Мы вчера отсмотрели интервью Натальи Николаевны Эйсмонт. Тоже потрясающе, сколько закулисной интересной работы происходит. Вадим Гигин:

Лукашенко стал ньюсмейкером уже не просто национального, регионального масштаба. А мирового. С разных концов мира хотят взять у него интервью. Я знаю, по-моему, откуда-то из Австралии, из каких-то дальних стран хотят. Почему? «Это формирует образ Президента Лукашенко как одного из мировых лидеров» Григорий Азаренок:

Даже в мировом образе, мы помним этот, это уже что-то на уровне Фиделя, Че Гевары XX века. Это сейчас Запад так и воспринимает. Кто-то плохо, кто-то хорошо, но масштабы никто не отрицает. Вадим Гигин:

Ведь мы не зря говорили об этом символическом ряде, об этих сакральных местах, об особой психологии, о новом понимании нашей истории, обращении к истории. Все это формирует образ Президента Лукашенко как одного из мировых лидеров. Тех лидеров, которые формируют смыслы нашей цивилизации в самом широком ее понимании. Григорий Азаренок:

Последнее. Для меня [событием – прим. ред.] последних недель, месяцев стало такое большое мероприятие – награждение родных и близких Дмитрия Федосюка, Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко. Наших героев. 2021 год нам дал небесных защитников, будем так говорить. Люди, погибшие за наше государство, за эту модель. Это очень серьезный момент, который нужно осознать. Мы видим, как Президент трепетно к этому относится. Сначала вручение высочайших государственных наград, а затем родные, близкие, дети вместе с Президентом на новогодней елке. Ваше мнение, впечатления? ​«Нам пытались сказать, что у нас другое поколение. Что новая Беларусь – это те, кто вываливал на улицы» Вадим Гигин:

Почему так относится Президент, мы говорили. Он главнокомандующий, он офицер, он человек, который осознает свою ответственность. Это его особое отношение к людям в погонах, к тем, кто совершил подвиг, понятно. Здесь очень важна еще одна сторона этого вопроса. Нам пытались сказать, что у нас другое поколение. Что новая Беларусь – это те, кто вываливал на улицы. Новая Беларусь – это те, кто создавал всяких там «карателей» и «Черные книги». Новая Беларусь, Беларусь будущего – те, кто нам угрожал, те, кто пытался убить Григория Азаренка. Это новая Беларусь. Кукиш вам с маслом. Беларусь – это наши ребята, которые в 2020 году вышли защищать законный порядок, не испугались, не поддались, не сломались. Новая Беларусь – это те, кто готов отдать свои жизни за родину, за то, чтобы жили их соотечественники. Увести самолет от города. Те, кто готов сделать шаг вперед, защищая свою родину, своих сослуживцев. Даже если в него стреляет террорист. Вот эти ребята – это наша Беларусь. Это Беларусь суверенная. Они верны памяти предков, которые также отдавали свою жизнь за свободу, независимость своей страны. За то, чтобы мы имели право жить на этой земле. Вот это подлинная Беларусь. Это Беларусь Лукашенко.