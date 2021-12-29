Во Дворце Республики вручили государственные награды. Кого особенно отметил Роман Головченко?

Новости Беларуси. Государственные награды из рук премьер-министра Беларуси 29 декабря получили лучшие представители трудовых коллективов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Среди награжденных, а это почти 80 человек, много работников агропромышленного комплекса. Отмечены также представители сферы энергетики, строительной и транспортной отраслей, нефтехимического, промышленного комплекса, налоговых органов и ученые.

Среди присутствующих в зале Роман Головченко особо отметил Дмитрия Владимирова – обычного водителя из Городокского района, которой удостоен медали «За спасенную жизнь». В марте 2021 года мужчина бросился на помощь тонущим людям. Ему удалось спасти двух человек.

Дмитрий Владимиров, водитель аварийно-диспетчерской службы Городокского района газоснабжения УП «Витебскоблгаз»:

Поехал на рыбалку, на озере никого не было, последние льды были, минут 10 посидел, слышу голос, как будто «помогите». Смотрю, как будто две черных точки вдалеке, метров 300-400… Сам к машине, топор, сосенка стояла длинная, и по-пластунски к ним. Вытянул одного, оттянул метров на 15-20, потом второго успел.