Сергей Рачков: в 2021 году в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений граждан

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти. Так, личный прием 29 декабря провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сенаторы продолжают проводить приемы граждан по личным вопросам. В этом году мы отмечаем, что в Совет Республики поступило порядка 7 000 обращений граждан нашей страны. И мы очень активно отрабатываем каждое обращение: или письменное, или устное. Введена новая форма работы с обращениями по инициативе председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой. Сейчас мы проводим единые дни приема граждан в регионах.