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Сергей Рачков: в 2021 году в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений граждан

29 декабря 2021 20:15
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти. Так, личный прием 29 декабря провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Рачков: в 2021 году в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений граждан-1

Среди ключевых вопросов – работа правоохранительных органов, организация в Минске образовательного форума. Каждое обращение рассматривают в индивидуальном порядке. Некоторые требуют лишь разъяснения законодательства.  

Сергей Рачков: в 2021 году в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений граждан-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Сенаторы продолжают проводить приемы граждан по личным вопросам. В этом году мы отмечаем, что в Совет Республики поступило порядка 7 000 обращений граждан нашей страны. И мы очень активно отрабатываем каждое обращение: или письменное, или устное. Введена новая форма работы с обращениями по инициативе председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой. Сейчас мы проводим единые дни приема граждан в регионах.  

Сергей Рачков: в 2021 году в Совет Республики поступило порядка 7000 обращений граждан-7

Всего в 2021 году сенаторы рассмотрели 7 000 обращений граждан. Большинство касались ЖКХ, жилищной политики и социальной сферы.  

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Наталья Кочанова # Фотофакт

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