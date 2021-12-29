Вопросы есть, их необходимо решить. В Совете Республики прошла встреча Натальи Кочановой с минскими воспитателями

Новости Беларуси. Вопросы сферы образования 29 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что сейчас нужно современным детям для успешного будущего, спросили у столичных воспитателей.
Новости Беларуси. Вопросы сферы образования 29 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что сейчас нужно современным детям для успешного будущего, спросили у столичных воспитателей.
На встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой пригласили ведущих педагогов Минска. У участников была возможность ознакомиться с работой сенаторов и, разумеется, задать волнующие вопросы. Говорили о возможности строительства новых детских садов в молодых микрорайонах и разработке современных методов обучения. Поднимался также вопрос урегулирования возрастной планки при выпуске детей из дошкольных учреждений.
Андрей Дмитрук, заведующий ГУО «Ясли-сад № 252 Минска»:
Вопросы есть, которые важные. Их необходимо решить, которые касаются дошкольного образования. Сейчас уже стараемся идти в ногу со временем, поэтому ищем новые подходы, чтобы заинтересовать детей, чтобы им было интересно в детском саду.
Подобные встречи с представителями различных сфер деятельности в Совете Республики стали традиционными. Здесь готовы услышать инициативы каждого и дельные предложения заложить в основу законов, в Беларуси их порядка 3 000. Таким принципом сенаторы также руководствовались при работе над новым проектом изменений и дополнений Конституции.