Вопросы есть, их необходимо решить. В Совете Республики прошла встреча Натальи Кочановой с минскими воспитателями

Новости Беларуси. Вопросы сферы образования 29 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что сейчас нужно современным детям для успешного будущего, спросили у столичных воспитателей.

На встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой пригласили ведущих педагогов Минска. У участников была возможность ознакомиться с работой сенаторов и, разумеется, задать волнующие вопросы. Говорили о возможности строительства новых детских садов в молодых микрорайонах и разработке современных методов обучения. Поднимался также вопрос урегулирования возрастной планки при выпуске детей из дошкольных учреждений.

Андрей Дмитрук, заведующий ГУО «‎Ясли-сад ‎№ 252 Минска»:

Вопросы есть, которые важные. Их необходимо решить, которые касаются дошкольного образования. Сейчас уже стараемся идти в ногу со временем, поэтому ищем новые подходы, чтобы заинтересовать детей, чтобы им было интересно в детском саду.