Прямой эфир

Вадим Гигин: из советской школы вышли Лукашенко и Порошенко. Это разные люди

02 мая 2022 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Но это уже взрослые люди. Александр Владимирович сказал, что надо сейчас воспитать новое поколение родителей. Тогда на действующем нужно поставить крест?  

Вадим Гигин: из советской школы вышли Лукашенко и Порошенко. Это разные люди-1

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Ни на ком крест не нужно ставить. Но сейчас ученые и социологи занялись этим вопросом. И что получили? Как патриотизм как критерий определить? Отношение к службе в армии является ключевым критерием патриотизма. И с подрастающим поколением у нас здесь не все хорошо в этом плане. Надо пропагандировать (в хорошем смысле этого слова) службу в армии, но нельзя наших силовиков перегружать, потому что система должна быть создана более широко. Да, будут военно-патриотические клубы, там будут заниматься несколько сотен ребят, несколько тысяч, но проблема гораздо больше.  

Сейчас проходят уроки памяти, я был в одной из минских школ, школьные музеи – важнейшая точка. Когда увлеченный учитель истории, когда к нему тянутся ребята, когда девочка, девятиклассница, десятиклассница, или мальчик проводят экскурсии и знают это все, то формируется в данной школе, в данном микрорайоне очаг патриотизма. Не надо думать, что мы всех охватим. Мы можем скатиться к другой крайности, которая была, кстати, в позднее советское время: формализм и казенщина. Из советской школы вышел Александр Григорьевич Лукашенко, из советской школы вышел Петр Порошенко. Это разные люди, хоть и у одного, и другого фамилия на «ко» заканчивается. Абсолютно разные люди, и их воспитала советская школа. Именно формализм порой, когда давайте всех обяжем, давайте всем прочитаем, на самом деле нужно, чтобы мы видели этих людей, которые с душой подходят, искренне. Патриотизм не терпит фальши. Да, должна быть программа, но мы должны быть настроены на долгую и системную работу. Если мы скачком попытаемся все решить, то так не получится, мы допустим ошибки. Поэтому мы должны свои ошибки учитывать, смотреть, что делает противник.  

Вадим Гигин: из советской школы вышли Лукашенко и Порошенко. Это разные люди-4

Читайте также:  

«Родители берегут психику своих детей». В каком возрасте можно возить к мемориалам?  

Вадим Гигин: «Когда в политику не лезет – ай, пусть занимается. А чем он занимается?»  

Гигин: 8 лет назад в Одессе сожгли людей. Живьем. И когда говорим о ценностях победы – мы победили зло  

# Государственная политика в области образования # общество # Алена Сырова # Вадим Гигин # Александр Лукашенко # Петр Порошенко # Кирилл Казаков # Оливер Стоун # Мел Гибсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«При Януковиче было чуть больше 1% ВВП на военный бюджет, а сейчас при Зеленском 5,93%». Готовились ли украинцы к войне?
02 мая 2022 18:33

«При Януковиче было чуть больше 1% ВВП на военный бюджет, а сейчас при Зеленском 5,93%». Готовились ли украинцы к войне?

Леонид Касинский: «Заставлять ни в коем случае нельзя. Надо привить гордость, надо научить гордиться»
02 мая 2022 18:16

Леонид Касинский: «Заставлять ни в коем случае нельзя. Надо привить гордость, надо научить гордиться»

Разработают систему бонусов. Какие льготы при поступлении будут тем, кто учился в военно-патриотическом клубе?
02 мая 2022 17:53

Разработают систему бонусов. Какие льготы при поступлении будут тем, кто учился в военно-патриотическом клубе?