Вадим Гигин: из советской школы вышли Лукашенко и Порошенко. Это разные люди

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Ни на ком крест не нужно ставить. Но сейчас ученые и социологи занялись этим вопросом. И что получили? Как патриотизм как критерий определить? Отношение к службе в армии является ключевым критерием патриотизма. И с подрастающим поколением у нас здесь не все хорошо в этом плане. Надо пропагандировать (в хорошем смысле этого слова) службу в армии, но нельзя наших силовиков перегружать, потому что система должна быть создана более широко. Да, будут военно-патриотические клубы, там будут заниматься несколько сотен ребят, несколько тысяч, но проблема гораздо больше.

Сейчас проходят уроки памяти, я был в одной из минских школ, школьные музеи – важнейшая точка. Когда увлеченный учитель истории, когда к нему тянутся ребята, когда девочка, девятиклассница, десятиклассница, или мальчик проводят экскурсии и знают это все, то формируется в данной школе, в данном микрорайоне очаг патриотизма. Не надо думать, что мы всех охватим. Мы можем скатиться к другой крайности, которая была, кстати, в позднее советское время: формализм и казенщина. Из советской школы вышел Александр Григорьевич Лукашенко, из советской школы вышел Петр Порошенко. Это разные люди, хоть и у одного, и другого фамилия на «ко» заканчивается. Абсолютно разные люди, и их воспитала советская школа. Именно формализм порой, когда давайте всех обяжем, давайте всем прочитаем, на самом деле нужно, чтобы мы видели этих людей, которые с душой подходят, искренне. Патриотизм не терпит фальши. Да, должна быть программа, но мы должны быть настроены на долгую и системную работу. Если мы скачком попытаемся все решить, то так не получится, мы допустим ошибки. Поэтому мы должны свои ошибки учитывать, смотреть, что делает противник.