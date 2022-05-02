Леонид Касинский: «Заставлять ни в коем случае нельзя. Надо привить гордость, надо научить гордиться»

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Относительно спокойными можно быть, наверное, за наши силовые ведомства. В армии с идеологией однозначно все в порядке. Леонид Викторович, вы сосредоточились только на Великой Отечественной войне или на дальнем прошлом тоже?

Кирилл Казаков, СТВ:

Как ни крути, Франциск Скорина у нас тоже был. Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Но он не был военным.