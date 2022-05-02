Леонид Касинский: «Заставлять ни в коем случае нельзя. Надо привить гордость, надо научить гордиться»
Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Относительно спокойными можно быть, наверное, за наши силовые ведомства. В армии с идеологией однозначно все в порядке. Леонид Викторович, вы сосредоточились только на Великой Отечественной войне или на дальнем прошлом тоже?
Кирилл Казаков, СТВ:
Как ни крути, Франциск Скорина у нас тоже был.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Но он не был военным.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Мы не ставим перед собой цели проводить уроки истории в какое-то далекое прошлое. Для этого есть у нас учебные заведения. Почему мы за основу берем Великую Отечественную войну, это то, что нас объединяет. На этом можно воспитывать дух бойца. Я соглашусь с Владимиром Францевичем, когда он подметил, меня тоже резануло: как заставить. Заставлять ни в коем случае нельзя. Надо привить гордость, надо научить гордиться. Я делаю для себя небольшие срезы. Буквально на прошлой неделе мы проводили финал конкурса патриотической песни «Звезда». Мы проводим его уже 25 лет. Это одна из форм патриотического воспитания, которые мы используем. В этом году неимоверно много участников-детей от 5 до 15 лет. И у детишек, и у взрослых есть потребность в патриотизме. Есть потребность в выражении своего патриотизма. Наверное, за эти два года мы чего-то добились.
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