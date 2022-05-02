«При Януковиче было чуть больше 1% ВВП на военный бюджет, а сейчас при Зеленском 5,93%». Готовились ли украинцы к войне?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

В Украине была принята программа, было рассчитано чуть ли не каким образом относиться в зависимости от проживания от российской границы. А мы: вот случилось, давайте делать. Неужели они 8 лет назад планировали, что спецоперация начнется?

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Они к войне готовились. Я приведу одну цифру, к чему готовились. У них при Януковиче было чуть больше 1 % ВВП на военный бюджет, а сейчас при Зеленском 5,93 %. Это по прошлому году. Они конкретно готовились к войне, милитаризовали свое общество, сознание подростков. Вы знаете, сколько они понасоздавали военно-патриотических клубов? Этот «Азов», который добивают сейчас на «Азовстали», – это же целое движение. Это не только «Азов» полк, это национальный корпус Белецкого, у них там отряды, свои патриотические клубы, со своими героями. Делать они это начали не в 2014 году. А кто на Майдан 2014 года выходил? Они это начали делать не с начала 90-х, а с конца 80-х годов. Там же не берется из ниоткуда. Три области западной Украины были чуть ли не единственными, кто проголосовал против сохранения СССР. 30 с лишним лет они занимались этой работой. Вот с чем мы имеем дело. Почему угроза оттуда исходила? Они стали заниматься не только со своими, но и с нашими. Посмотрите, выявленные наши неонацисты, они же многие прошли переподготовку там, будучи еще подростками.