Разработают систему бонусов. Какие льготы при поступлении будут тем, кто учился в военно-патриотическом клубе?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Еще один вопрос к указу, который был принят Президентом. Я понимаю, что, наверное, не каждый родитель приведет своего ребенка в этот лагерь. Действительно, он должен, как-то созреть. Я прекрасно понимаю, что есть те, кто не поведут. При этом есть замануха, что выпускники этих лагерей имеют какие-то льготы при поступлении. Что это за льготы?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос нормальный – сильный, крепкий. Но не только физически, но и морально, нравственно. И все эти качества положительные у нас в военно-патриотических клубах даются. А указ, который подписан главой государства, создает условия для всестороннего развития, для активизации нравственного и патриотического воспитания нашей молодежи. Указ определяет, что в воинских частях и внутренних войск, и Министерства обороны, во всех силовых структурах могут создаваться такие военно-патриотические клубы, где дети будут учиться с раннего возраста готовиться, защищать, служить нашей родине. Но это не так просто – приходить в эти клубы и заниматься там, рукопашный бой, там занятия по физической подготовке, огневой подготовке. Алена Сырова, СТВ:

Буквально на прошлой неделе открылся новый в структуре Министерства обороны.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Да, на 50-й авиационной базе открыли патриотический клуб. Но надо понимать, что патриотические клубы – это одна из форм. Николай Карпенков:

Предметы практически одни и те же, идеология такая же.

Леонид Касинский:

Это одна из форм, чтобы нам достичь успеха, нужны все формы патриотического воспитания комплексно применять, потому что только вооруженные силы или внутренние войска не способны решить вопрос. Николай Карпенков:

Надо, чтобы мы как можно больше охватили молодежь. Этот указ будет предусматривать, что дети, которые патриоты, которые готовы служить и защищать свою Родину, любят Родину, на Родине будут оставаться, они будут иметь, с Министерством образования совместно это разработаем, определенную систему бонусов.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Сейчас я вам поясню по поводу этого вопроса. Ключевое – будет разработано. Сейчас рассматриваем посыл какой? В первую очередь, система кадетских суворовских училищ, при поступлении, кто проходил обучение в этом клубе, у него преференции будут создаваться. Рекомендация в войсковую часть, от педагогов.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Видите, проблема заключается в чем? Согласитесь, в 2004 году постоянно действующий семинар Президента, была создана вертикаль идеологическая. Вроде бы были назначены все ответственные люди – 2020 год мы получили. Кирилл Казаков:

А в итоге под козырек взяли только люди в погонах. Алена Сырова:

В силовом блоке проблем с идеологией и так не было. И с мотивацией. Николай Щекин:

При поступлении в вуз действительно должен быть отсев людей. Серьезный отсев. И при поступление в кадетские, куда угодно. Чтобы потом не появлялись те учителя в школе, которые идут с БЧБ, другому совершенно учат. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что те ребята, которые идут в военно-патриотический лагерь, вряд ли выйдут на улицу с бело-красно-белой тряпкой.