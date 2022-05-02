Разработают систему бонусов. Какие льготы при поступлении будут тем, кто учился в военно-патриотическом клубе?
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Кирилл Казаков, СТВ:
Еще один вопрос к указу, который был принят Президентом. Я понимаю, что, наверное, не каждый родитель приведет своего ребенка в этот лагерь. Действительно, он должен, как-то созреть. Я прекрасно понимаю, что есть те, кто не поведут. При этом есть замануха, что выпускники этих лагерей имеют какие-то льготы при поступлении. Что это за льготы?
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос нормальный – сильный, крепкий. Но не только физически, но и морально, нравственно. И все эти качества положительные у нас в военно-патриотических клубах даются. А указ, который подписан главой государства, создает условия для всестороннего развития, для активизации нравственного и патриотического воспитания нашей молодежи. Указ определяет, что в воинских частях и внутренних войск, и Министерства обороны, во всех силовых структурах могут создаваться такие военно-патриотические клубы, где дети будут учиться с раннего возраста готовиться, защищать, служить нашей родине. Но это не так просто – приходить в эти клубы и заниматься там, рукопашный бой, там занятия по физической подготовке, огневой подготовке.
Алена Сырова, СТВ:
Буквально на прошлой неделе открылся новый в структуре Министерства обороны.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Да, на 50-й авиационной базе открыли патриотический клуб. Но надо понимать, что патриотические клубы – это одна из форм.
Николай Карпенков:
Предметы практически одни и те же, идеология такая же.
Леонид Касинский:
Это одна из форм, чтобы нам достичь успеха, нужны все формы патриотического воспитания комплексно применять, потому что только вооруженные силы или внутренние войска не способны решить вопрос.
Николай Карпенков:
Надо, чтобы мы как можно больше охватили молодежь. Этот указ будет предусматривать, что дети, которые патриоты, которые готовы служить и защищать свою Родину, любят Родину, на Родине будут оставаться, они будут иметь, с Министерством образования совместно это разработаем, определенную систему бонусов.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Сейчас я вам поясню по поводу этого вопроса. Ключевое – будет разработано. Сейчас рассматриваем посыл какой? В первую очередь, система кадетских суворовских училищ, при поступлении, кто проходил обучение в этом клубе, у него преференции будут создаваться. Рекомендация в войсковую часть, от педагогов.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Видите, проблема заключается в чем? Согласитесь, в 2004 году постоянно действующий семинар Президента, была создана вертикаль идеологическая. Вроде бы были назначены все ответственные люди – 2020 год мы получили.
Кирилл Казаков:
А в итоге под козырек взяли только люди в погонах.
Алена Сырова:
В силовом блоке проблем с идеологией и так не было. И с мотивацией.
Николай Щекин:
При поступлении в вуз действительно должен быть отсев людей. Серьезный отсев. И при поступление в кадетские, куда угодно. Чтобы потом не появлялись те учителя в школе, которые идут с БЧБ, другому совершенно учат.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что те ребята, которые идут в военно-патриотический лагерь, вряд ли выйдут на улицу с бело-красно-белой тряпкой.
Николай Щекин:
Надеюсь. Но здесь вопрос в критериях патриотизма, чтобы через 5-10 лет мы не получили 2020 год. Вроде, мы планы делаем, все хорошо, прекрасно, взялись хорошо. Что будет через 2 года? Как измерить эти критерии патриотизма? Каковы ожидаемые результаты? Это очень деликатный вопрос.
Николай Карпенков:
Маленький комментарий, вернусь в начало нашего разговора: про Украину и так далее. Там всегда существовало. Я учился в суворовском училище, у нас было порядка шести украинцев, один был негодяй, его обзывали бандеровцем. Он все равно каждый раз в тетради рисовал желто-блакітны флаг. Его они душили и так далее. Я служил в Овручской дивизии и проходил стажировку там. Нам приходилось целым взводом курсантов ходить на переговорный пункт, потому что все время были стычки. И меньшинство в конце концов победило, агрессивное меньшинство. США взяли их на вооружение, вложили туда деньги, получили фашистское государство, которое развязывает войну в Европе. Мы у себя в стране, чтобы победить, все ростки фашизма должны зачистить. Я был начальником ГУБОП, мы были инициаторами закона об усилении борьбы с пропагандой нацизма. Я знаю, сколько у нас здесь было малолетних нацистов.
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