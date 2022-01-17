Вадим Гигин: «Главная цель – это свержение режима Путина, потому что в России очень сильное антивоенное настроение»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Алена Сырова, СТВ:

Вадим, как думаете, может, сейчас появятся желающие вступить в ОДКБ? Может, не о Китае речь.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Об Узбекистане идет речь. Узбекистан когда-то вышел из этой организации, и сейчас все больше угроз для этой страны: у нее на юге оформляется фронт с Афганистаном. Посмотрите, когда происходят эти треволнения, связанные с цветными революциями, когда несколько либерализируется режим. И при Токаеве, президента с 2019-го года, происходила очень серьезная либерализация. Вообще, революция не случается в период ужесточения – они, как правило, происходят, когда власть идет на какие-то уступки своим оппонентам. Алена Сырова:

Говорили, что один из первых законопроектов, который одобрил Токаев, была либерализация мирных демонстраций. Вадим Гигин:

В Казахстане собраться на главной площади до недавнего времени было, как семечки поплевать. Это было сплошь и рядом – законодательство о народных собраниях. В Узбекистане произошел транзит. Все говорят, что успешный. Но там же внутренние процессы назревают. И не надо забывать, что сердце этого региона и одновременно самый угрожаемый участок – это Ферганская долина. Там сходится Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. И отношения между этими государствами крайне сложные. А этот регион перенаселен. По некоторым данным, там уже есть всякие подпольные джаматы и так далее. И все это на фоне сформировавшихся очагов военной напряженности. То есть где главные два очага, где могут столкнуться крупные державы? Это Украинско-Черноморский потенциальный военный очаг и Тайваньско-Южно-Китайский. И там идет накапливание сил. Но никто не хочет ядерной войны, потому что все понимают. Они хотят вывести на периферию безъядерные участки. В Холодную войну (1950-е – 1980-е) где воевали? В Анголе, в Латинской Америке, Корее, Юго-Восточной Азии, то есть не сталкивались напрямую, потому что никто не хочет наносить друг по другу ядерные удары. Но пока все идет к тому, что военная эскалация только усиливается. Провал переговоров в Женеве и Брюсселе об этом говорит, но это не последний раунд. Самое важное, как мне кажется, что ни Путин, ни Си Цзиньпин, ни Джо Байден войны не хотят – они хотят договориться.