Вадим Гигин: «Главная цель – это свержение режима Путина, потому что в России очень сильное антивоенное настроение»
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Алена Сырова, СТВ:
Вадим, как думаете, может, сейчас появятся желающие вступить в ОДКБ? Может, не о Китае речь.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Об Узбекистане идет речь. Узбекистан когда-то вышел из этой организации, и сейчас все больше угроз для этой страны: у нее на юге оформляется фронт с Афганистаном. Посмотрите, когда происходят эти треволнения, связанные с цветными революциями, когда несколько либерализируется режим. И при Токаеве, президента с 2019-го года, происходила очень серьезная либерализация. Вообще, революция не случается в период ужесточения – они, как правило, происходят, когда власть идет на какие-то уступки своим оппонентам.
Алена Сырова:
Говорили, что один из первых законопроектов, который одобрил Токаев, была либерализация мирных демонстраций.
Вадим Гигин:
В Казахстане собраться на главной площади до недавнего времени было, как семечки поплевать. Это было сплошь и рядом – законодательство о народных собраниях. В Узбекистане произошел транзит. Все говорят, что успешный. Но там же внутренние процессы назревают. И не надо забывать, что сердце этого региона и одновременно самый угрожаемый участок – это Ферганская долина. Там сходится Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. И отношения между этими государствами крайне сложные. А этот регион перенаселен. По некоторым данным, там уже есть всякие подпольные джаматы и так далее. И все это на фоне сформировавшихся очагов военной напряженности. То есть где главные два очага, где могут столкнуться крупные державы? Это Украинско-Черноморский потенциальный военный очаг и Тайваньско-Южно-Китайский. И там идет накапливание сил. Но никто не хочет ядерной войны, потому что все понимают. Они хотят вывести на периферию безъядерные участки. В Холодную войну (1950-е – 1980-е) где воевали? В Анголе, в Латинской Америке, Корее, Юго-Восточной Азии, то есть не сталкивались напрямую, потому что никто не хочет наносить друг по другу ядерные удары. Но пока все идет к тому, что военная эскалация только усиливается. Провал переговоров в Женеве и Брюсселе об этом говорит, но это не последний раунд. Самое важное, как мне кажется, что ни Путин, ни Си Цзиньпин, ни Джо Байден войны не хотят – они хотят договориться.
Вадим Боровик, политолог:
Войны они не хотят – они хотят региональный конфликт. У них идея фикс сейчас. Это мечта. Украина и Россия – это самые братские были народы. Вторая мировая – вместе плечо к плечу. Если они там устроят заваруху, а потом еще введут санкции. И вы думаете, что, если будет идти конфликт, они остановятся в других регионах? Сегодня мы должны понимать, что любая политическая кампания, любая социальная независимость по всему региону будет использоваться с целью свержения законных режимов. То есть идет гибридная война.
Вадим Гигин:
Главная цель – это свержение режима Путина, потому что в России очень сильное антивоенное настроение. Они рассчитывают, что, втянув Россию в какой-то конфликт на Донбассе, они в Москве, Санкт-Петербурге спровоцируют антивоенное движение, как было в США – во Вьетнаме, и таким образом будут создавать почву для свержения Путина. Это их главная цель. Плевать они хотели на Донбасс, безусловно. Нужно максимально ослабить Россию – это один номер. Второе: я думаю, речь идет о дискредитации ООН. Это план Маккейна. Им ООН не нужна. Для этого они собирали форум за демократию. Они считают: США – это такая величина, светящийся храм свободы на холме, и тут какие-то Китай и Россия обладают правом вето и мешают американцам принимать любые решения. Америке ООН не нужно. ООН в американском политическом истеблишменте, это все американисты знают, – самая ненавидимая организация. Они считают, что ООН – это мировое правительство, которое мешает США полностью реализовать свое лидерство. И США ООН не нужна.
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