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Лукашенко поручил исключить бюрократизм при строительстве и реконструкции МТК

13 марта 2026 09:42
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Лукашенко поручил исключить бюрократизм при строительстве и реконструкции МТК-0

Во время посещения комплекса «Трилесино-Агро» президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устранить бюрократию при строительстве и реконструкции молочно-товарных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Главу государства проинформировали о планах по развитию отрасли в Могилевской области. К 2030 году здесь планируется построить и реконструировать 83 комплекса, и работы идут с опережением графика.

Лукашенко поручил главе Администрации Дмитрию Крутому строго контролировать процесс, чтобы он не замедлился из-за ненужных согласований и бумажной волокиты.

«Возьми это на контроль железно», – дал поручение Президент главе Администрации.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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