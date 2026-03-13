Лукашенко поручил исключить бюрократизм при строительстве и реконструкции МТК

Во время посещения комплекса «Трилесино-Агро» президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устранить бюрократию при строительстве и реконструкции молочно-товарных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Главу государства проинформировали о планах по развитию отрасли в Могилевской области. К 2030 году здесь планируется построить и реконструировать 83 комплекса, и работы идут с опережением графика.

Лукашенко поручил главе Администрации Дмитрию Крутому строго контролировать процесс, чтобы он не замедлился из-за ненужных согласований и бумажной волокиты.

«Возьми это на контроль железно», – дал поручение Президент главе Администрации.

Фото: president.gov.by