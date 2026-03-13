Орбан: Украина не допускает венгерских экспертов к «Дружбе», чтобы скрыть обман

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Украина не допускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев утверждает, что труба повреждена и требует ремонта, однако проверка специалистами доказало бы обратное.

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«Думаю, что Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», – сказал Орбан.

Он поручил заместителю министра энергетики, который находится в Киеве, получить доступ к объекту.

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