ОДКБ должно иметь такие же планы к расширению, как и НАТО? Вот что думают эксперты
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Все знают, что у НАТО есть политическая и военная составляющие этой организации. У ОДКБ пока только военная по большей части.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отчасти и политический блок, можно сказать.
Кирилл Казаков:
Вадима мысль идет о том, что ОДКБ должно иметь еще какие-то экономические рычаги.
Вадим Боровик, политолог:
Нет. Я говорил о том, что мы можем работать в рамках ОДКБ. Но вы никогда не забывайте: любая война – это большие средства. Если у вас не будет средств для того, чтобы обеспечивать техническое, тыловое обеспечение, поддерживать экономику. Помните, Николай II ввязался в Первую мировую войну – и революционные настроения, и крах экономики, и, соответственно, свергли режим. Поэтому сегодня не Путина хотят только убрать – хотят развалить Россию. Идея какая: 6-7 республик, пару сырьевых придатков и ООН им. Их устроит ООН, если будет марионетка. Будут они подпевать всем решениям американского, коллективного Запада. Сейчас идет тотальное игнорирование норм международного права – действует право сильного. Вы слышали этого чудака Борреля, руководителя направления международных отношений ЕС и безопасности. Что он сказал: «Мы устанавливаем свои принципы для того, чтобы в ближайшие 100 лет господствовать». Для чего? Чтобы потреблять и для того, чтобы навязывать свою политику. Поэтому сегодня мы должны искать источник финансирования, запомните: деньги нужны. Деньги. А для этого у нас Китай, с кем мы можем сегодня договориться. Они же не захотели – Россия-Германия, Россия-Европа. Почему? Европейские технологии – российские ресурсы. Я об этом говорил.
Кирилл Казаков:
ОДКБ должно иметь такие же планы к расширению, как и НАТО.
Игорь Хлобукин:
Возможно, вокруг ОДКБ должны объединиться страны, которые сегодня не входят в альянс. Возвращаемся к Варшавскому договору, развалили политическую надстройку организации, и все эти страны оказались в НАТО. Все, которые были когда-то с нами. Поэтому говорить о том, что они идут к нам с мирными целями, это, конечно, не соответствует действительности. Но надо быть очень осторожными и очень аккуратными. Если сейчас у них не получилось в Казахстане, они понимают, что с политическим руководством договориться через своих агентов не получится. А если еще и поймут, что с некоммерческими организациями, которых колоссально много, больше 16 тысяч, которые были активны, сейчас сделают выводы, как сделали это мы, то инструментарий у них… Будет какая-то агония, они начнут метаться, разрушая все международные институты. Но мы даже и в этом вопросе делаем выводы. Мы видим, что сегодня мы поставили заслон всему финансированию в нашу республику некоммерческих организаций. Наверное, надо смотреть глубже.
Сегодня многие вопросы, связанные с дополнительным обучением детей, взрослых, физическое воспитание, культурное, экологическое развитие, мы смотрим на эти вещи в каком плане: закон о лицензировании сейчас внесли вместо 450-го указа, который будет заменен законом, и надо посмотреть, что мы будем лицензировать на уровне государства именно во внешкольных организациях дополнительного образования. У нас только физическим воспитанием детей и молодежи – и различных ИП, коммерческих организаций, неподконтрольных... Они просто не декларируют и не меняются. Таких достаточно много.
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