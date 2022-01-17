ОДКБ должно иметь такие же планы к расширению, как и НАТО? Вот что думают эксперты

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все знают, что у НАТО есть политическая и военная составляющие этой организации. У ОДКБ пока только военная по большей части. Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отчасти и политический блок, можно сказать. Кирилл Казаков:

Вадима мысль идет о том, что ОДКБ должно иметь еще какие-то экономические рычаги.

Вадим Боровик, политолог:

Нет. Я говорил о том, что мы можем работать в рамках ОДКБ. Но вы никогда не забывайте: любая война – это большие средства. Если у вас не будет средств для того, чтобы обеспечивать техническое, тыловое обеспечение, поддерживать экономику. Помните, Николай II ввязался в Первую мировую войну – и революционные настроения, и крах экономики, и, соответственно, свергли режим. Поэтому сегодня не Путина хотят только убрать – хотят развалить Россию. Идея какая: 6-7 республик, пару сырьевых придатков и ООН им. Их устроит ООН, если будет марионетка. Будут они подпевать всем решениям американского, коллективного Запада. Сейчас идет тотальное игнорирование норм международного права – действует право сильного. Вы слышали этого чудака Борреля, руководителя направления международных отношений ЕС и безопасности. Что он сказал: «Мы устанавливаем свои принципы для того, чтобы в ближайшие 100 лет господствовать». Для чего? Чтобы потреблять и для того, чтобы навязывать свою политику. Поэтому сегодня мы должны искать источник финансирования, запомните: деньги нужны. Деньги. А для этого у нас Китай, с кем мы можем сегодня договориться. Они же не захотели – Россия-Германия, Россия-Европа. Почему? Европейские технологии – российские ресурсы. Я об этом говорил. Кирилл Казаков:

ОДКБ должно иметь такие же планы к расширению, как и НАТО.