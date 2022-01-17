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Белорусский депутат: мы в Казахстане столкнулись с чем-то новым, чем просто цветная бархатная революция

17 января 2022 19:36
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Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.  

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы давно уже начали объяснять нашим гражданам, что после событий 2020 года у нас в стране мы вынесли урок и сделали выводы, в том числе по вопросам законодательства. Было изменено больше 10 законопроектов, в частности по вопросам национальной безопасности, СМИ, массовых мероприятий. И этот инструментарий позволяет сегодня нашим силовикам очень уверенно и оперативно работать, тот же декрет Президента о защите суверенитета конституционного строя, об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя – там меняли закон о чрезвычайном положении, военном положении. И уже указ Президента об обеспечении режима чрезвычайного положения, наверное, в том числе вынес и уроки. Почему не было сделано в других постсоветских пространствах, сейчас говорить сложно, но надо понимать, что мир трансформируется. И методичка Шарпа тоже трансформируется. Я даже скажу, что мы, наверное, впервые в Казахстане столкнулись с чем-то новым, чем просто цветная бархатная революция, это стоит еще экспертам изучить.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Это был прямой бунт. У них не было недели раскачки с цветами, как это было у нас. Бах – и пошли.

Белорусский депутат: мы в Казахстане столкнулись с чем-то новым, чем просто цветная бархатная революция-1

Игорь Хлобукин:  
Просто ударить и внести раскол, действовать очень интересно и наверняка. Потому что все-таки там страна немножко другая. Традиционно так, как они действовали раньше, они столкнулись с Беларусью, у них не получилось, не получилось с Россией, решили зайти в Казахстан, немного изменив формы и методы работы. Конечно, эта тема интересная. Мы своими действиями показали, что мы едины с казахским народом, что мы на постсоветском пространстве действительно элемент биполярного мира.  

Кирилл Казаков:  
Армяне, у которых была революция, киргизы, у которых была революция, то есть это тоже слом некоторых шаблонов. Страны, которые прошли через революцию, они присоединились к тому, чтобы революции в соседнем Казахстане не было.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Точно. Четко дали понять, что на постсоветском пространстве никогда цветных революций не будет. Замутите в Беларуси – сюда придут казахи, вспомнят, как мы в 2022-м помогли, помогут нам.  

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# Протесты в Казахстане # общество # Игорь Хлобукин # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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