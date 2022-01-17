Белорусский депутат: мы в Казахстане столкнулись с чем-то новым, чем просто цветная бархатная революция

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы давно уже начали объяснять нашим гражданам, что после событий 2020 года у нас в стране мы вынесли урок и сделали выводы, в том числе по вопросам законодательства. Было изменено больше 10 законопроектов, в частности по вопросам национальной безопасности, СМИ, массовых мероприятий. И этот инструментарий позволяет сегодня нашим силовикам очень уверенно и оперативно работать, тот же декрет Президента о защите суверенитета конституционного строя, об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя – там меняли закон о чрезвычайном положении, военном положении. И уже указ Президента об обеспечении режима чрезвычайного положения, наверное, в том числе вынес и уроки. Почему не было сделано в других постсоветских пространствах, сейчас говорить сложно, но надо понимать, что мир трансформируется. И методичка Шарпа тоже трансформируется. Я даже скажу, что мы, наверное, впервые в Казахстане столкнулись с чем-то новым, чем просто цветная бархатная революция, это стоит еще экспертам изучить.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это был прямой бунт. У них не было недели раскачки с цветами, как это было у нас. Бах – и пошли.