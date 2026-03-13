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ГПК: въезда в ЕС ожидают более 290 легковых авто и 450 фур

13 марта 2026 10:27
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ГПК: въезда в ЕС ожидают более 290 легковых авто и 450 фур-0

На западных границах Беларуси скопилось более 290 легковых автомобилей и 450 грузовиков, ожидающих въезда в Евросоюз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Наибольшее скопление легковушек наблюдается перед польским переходом «Тересполь» (сопредельный «Брест») – там стоит 165 машин. За сутки польская сторона оформила лишь 31% от этого числа.

Очереди перед Литвой фиксируются на направлениях «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Там скопилось около ста автомобилей и 450 фур. Литовские службы за сутки пропустили половину легкового транспорта и только 20 процентов грузового.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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