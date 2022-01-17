«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу». Белорус Алексей Протас нанёс один бросок

Причем по делу. Хозяева даже не пытались действовать с позиции силы. А отдали инициативу приезжим игрокам. Видимо, уповали на мастерство Овечкина и компании. Россиянин свое дело сделал, а вот партнеры по команде голевой настрой не поддержали. В итоге поражение – 2:4. Наш Алексей Протас играл в первом звене, однако на площадке провел весьма скромные 8 минут и 37 секунд. За это время он нанес лишь один бросок.