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«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу». Белорус Алексей Протас нанёс один бросок

17 января 2022 20:46
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«Вашингтон» продолжает лихорадить в Национальной хоккейной лиге. Клуб то выдает отменные матчи, то откровенно проваливается. Ночью 16 января «столичники» были биты «Ванкувером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу». Белорус Алексей Протас нанёс один бросок-1

Причем по делу. Хозяева даже не пытались действовать с позиции силы. А отдали инициативу приезжим игрокам. Видимо, уповали на мастерство Овечкина и компании. Россиянин свое дело сделал, а вот партнеры по команде голевой настрой не поддержали. В итоге поражение – 2:4. Наш Алексей Протас играл в первом звене, однако на площадке провел весьма скромные 8 минут и 37 секунд. За это время он нанес лишь один бросок.  

# Хоккей # общество # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

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