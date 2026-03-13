ФОТОФАКТ: Лукашенко на ферме подарили корову

Глава Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Могилевскую область получил в подарок корову. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Животное ожидает в июле теленка. Глава государства пошутил, что если родится теленок, то он останется у него на ферме, а если будет бычок, то его вернут в Могилевскую область.

Лукашенко также затронул тему падежа скота, назвав подобные случаи недопустимыми.

«Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно теленок. Я в деревне вырос. Дома у меня и овцы, и козы», – отметил лидер Беларуси.

Фото: president.gov.by