В Минске прошел торжественный прием победительниц конкурса «Женщина года – 2025»

Красота, сила характера и служение людям. В Минске прошел торжественный прием победительниц II республиканского конкурса «Женщина года – 2025», организованного Белорусским союзом женщин МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались представительницы разных подразделений ведомства – те, кто добился значительных успехов в службе, активно участвует в общественной жизни и вносит вклад в развитие женского движения. Многие из них совмещают профессиональную деятельность с материнством, благотворительностью и волонтерской работой. В 2026 году награды получили 25 участниц в шести номинациях. Среди них – «Сердце отдаю людям», «Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция», «Духовность и культура», «Материнская слава» и «Виват, молодежь!». Победительницы конкурса отмечают, что такая награда – это не только признание их труда, но и большая мотивация двигаться дальше.

Яна Матюшонок, победительница в номинации «Сердце отдаю людям»:

Каждая, кто состоит в Союзе женщин, она каждый день отдает свое сердце людям. Это поступки, это воспитание подрастающего поколения, помощь ветеранам, помощь тем, кто нуждается в нас. И, конечно, это сохранение мира в нашем стране. Потому что женщина в Год белорусской женщины – это хранительница, как, в первую очередь, домашнего очага, так и уюта везде, несмотря где она – дома, на работе, в компании кого-то.