В Арктике проходят масштабные учения НАТО. Участвуют около 25 тысяч военнослужащих из 14 государств, включая США и Данию. Также задействованы десятки кораблей и авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель маневров – отработка навыков ведение боевых действий в суровых климатических условиях, а также проверка взаимодействия и готовности к кризисным ситуациям при защите северных рубежей военного блока. Во время учений уделяется больше внимания роли гражданского населения и государственных учреждений в поддержке военного блока в случае войны. Из-за ближневосточного кризиса США и Италия сократили свое присутствие и перебросили часть кораблей и истребителей в зону Персидского залива.