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В Арктике проходят масштабные учения НАТО

13 марта 2026 10:50
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В Арктике проходят масштабные учения НАТО. Участвуют около 25 тысяч военнослужащих из 14 государств, включая США и Данию. Также задействованы десятки кораблей и авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Арктике проходят масштабные учения НАТО-2

Цель маневров – отработка навыков ведение боевых действий в суровых климатических условиях, а также проверка взаимодействия и готовности к кризисным ситуациям при защите северных рубежей военного блока. Во время учений уделяется больше внимания роли гражданского населения и государственных учреждений в поддержке военного блока в случае войны. Из-за ближневосточного кризиса США и Италия сократили свое присутствие и перебросили часть кораблей и истребителей в зону Персидского залива.

# НАТО

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