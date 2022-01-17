Эксперт в области нацбезопасности: ввод миротворческих войск в Казахстан и ввод сил в Афганистан – совершенно разные вещи
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Алена Сырова, СТВ:
В Казахстан ехали миротворческие силы, задача которых не была подавлять какие-то протесты, а всего лишь охранять объекты, немного разгрузить казахстанских коллег.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но при этом у всех были боевые патроны.
Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы должны были обеспечить охрану и оборону назначенных нам объектов, но в то же время мы должны были обеспечить себя. То есть в случае, если бы какая-то провокация или вооруженное формирование попыталось бы отбить тот или иной объект, то мы бы были вынуждены применять оружие в интересах защиты себя и выполнения задачи, которая нам была поставлена командованием миротворческих сил.
Алена Сырова:
Были какие-то острые моменты?
Сергей Андреев:
Хочу сказать, что в тех районах, где миротворческий контингент Беларуси выполнял свои задачи, каких-либо провокаций, стрельбы в нашу сторону не было. Там и в момент конфликтной ситуации в стране, кризисной, было более-менее спокойно. Ну а дальше посмотрим.
Кирилл Казаков:
Смотрите, еще вопрос, который возникает на уровне бурления, когда вспоминается тот же Афганистан. Тут же либеральные СМИ начали писать: введение войск в Казахстан – это второй Афганистан. Потом проходит неделя, войска уходят. Сегодня Президент говорит о том, что у нас проводятся учения, госсекретарь Совета безопасности говорит, что войска России сюда начинают прибывать. Опять начинается бурление. То есть что же это такое, русские там, русские здесь, там миротворческая организация? У нас действительно уже складывается ситуация холодной войны, похоже?
Сергей Андреев:
Да, ситуация накаляется в информационном поле.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Надо понимать, что эти эксперты типа белорусские – это зарплатные натовские пропагандисты. И у них НАТО, можно все.
Алена Сырова:
А как считаете, вообще уместно сравнивать этот жест ОДКБ с той ситуацией, которая была в Афганистане?
Кирилл Казаков:
Я вообще не помню, чтобы НАТО проводило миротворческие организации. Скорее, наступательные.
Григорий Азаренок:
Они считают, что бомбили мирно. Бомба на мост с людьми – это вполне себе мирно.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Дело в том, что ввод миротворческих войск, контингента на территорию Казахстана и ввод сил в Афганистан – совершенно разные вещи. Во-первых, разные задачи решали. Почему накручивается это все? Это просто с ходу у них так получается. По свежим воспоминаниям – «приштинский бросок». Появились российские десантники прямо посередине Европы.
Кирилл Казаков:
Но тогда же они откатили. Тогда Россия не была так сильна, как сейчас.
Григорий Азаренок:
Тогда Ельцину Клинтон пригрозил немножко, и все, либералы в окружении уговорили его отойти. А сейчас так не работает, сейчас плевать на ваше мнение. У нас есть Президент Лукашенко, Токаев, Путин. И они будут решать. А ваши все советники, лоббисты, все ваши эти угрозы – оставьте у себя, пугайте Украину. И то мы ее вернем в лоно нашей веры, как сказал Президент.
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