Эксперт в области нацбезопасности: ввод миротворческих войск в Казахстан и ввод сил в Афганистан – совершенно разные вещи

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Алена Сырова, СТВ:

В Казахстан ехали миротворческие силы, задача которых не была подавлять какие-то протесты, а всего лишь охранять объекты, немного разгрузить казахстанских коллег. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но при этом у всех были боевые патроны.

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы должны были обеспечить охрану и оборону назначенных нам объектов, но в то же время мы должны были обеспечить себя. То есть в случае, если бы какая-то провокация или вооруженное формирование попыталось бы отбить тот или иной объект, то мы бы были вынуждены применять оружие в интересах защиты себя и выполнения задачи, которая нам была поставлена командованием миротворческих сил. Алена Сырова:

Были какие-то острые моменты? Сергей Андреев:

Хочу сказать, что в тех районах, где миротворческий контингент Беларуси выполнял свои задачи, каких-либо провокаций, стрельбы в нашу сторону не было. Там и в момент конфликтной ситуации в стране, кризисной, было более-менее спокойно. Ну а дальше посмотрим. Кирилл Казаков:

Смотрите, еще вопрос, который возникает на уровне бурления, когда вспоминается тот же Афганистан. Тут же либеральные СМИ начали писать: введение войск в Казахстан – это второй Афганистан. Потом проходит неделя, войска уходят. Сегодня Президент говорит о том, что у нас проводятся учения, госсекретарь Совета безопасности говорит, что войска России сюда начинают прибывать. Опять начинается бурление. То есть что же это такое, русские там, русские здесь, там миротворческая организация? У нас действительно уже складывается ситуация холодной войны, похоже? Сергей Андреев:

Да, ситуация накаляется в информационном поле.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Надо понимать, что эти эксперты типа белорусские – это зарплатные натовские пропагандисты. И у них НАТО, можно все. Алена Сырова:

А как считаете, вообще уместно сравнивать этот жест ОДКБ с той ситуацией, которая была в Афганистане? Кирилл Казаков:

Я вообще не помню, чтобы НАТО проводило миротворческие организации. Скорее, наступательные. Григорий Азаренок:

Они считают, что бомбили мирно. Бомба на мост с людьми – это вполне себе мирно.