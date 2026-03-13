Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, 13 марта, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще с воздуха Александр Лукашенко проинспектировал поля. По прибытии в Дрибинский район Президент начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Глава государства с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не убрана солома. Рабочую поездку Президент начал с посещения племзавода, где выращивают крупный рогатый скот герефордской породы. Это не просто гордость агрогородка Пудовня, а еще и ставка на импортозамещение и выход на новые рынки. Герефорды неприхотливы, выносливы, а их мясо ценится в мире. Президент спросил по существу: сколько дают прибыли такие животные и что мешает работать больше? Сегодня в стране около пяти тысяч голов племенного скота. Через пять лет должно быть 10 тысяч. Такую задачу поставил глава государства. Опыт Дрибинского района показывает: это реально. Здесь с 2021 года за свои и кредитные деньги отремонтировали старые помещения, построили новые и уже отдают долги. Далее по графику – молочно-товарный комплекс предприятия «Трилесино-Агро». Он возведен по оригинальному проекту и открыт после реконструкции в конце 2025 года. Рассчитан на полторы тысячи голов крупного рогатого скота.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района, ну, может, кусок Шкловского, и сделать нормальный район, но земли взять целыми хозяйствами. Здесь тебе хозяйство, здесь. Чтобы у тебя не два… Три у него хозяйства?

– Три. Ну, это четвертое. Александр Лукашенко:

Надо серьезнейшим образом в правительстве это продумать. Нам надо определиться, где мы построим еще. Они говорят, фермы, ладно. Комплексы. Это же комплексы.

– Комплексы, отдельно стоящие. Александр Лукашенко:

Только они не доят, как в молочном комплексе. Где мы еще построим? Но надо при этом понимать, что построить – мы построим, но чтобы они были заполнены, с учетом 47 тысяч, если он точно говорит, такого скота.