Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, 13 марта, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, 13 марта, во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще с воздуха Александр Лукашенко проинспектировал поля. По прибытии в Дрибинский район Президент начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Глава государства с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не убрана солома. Рабочую поездку Президент начал с посещения племзавода, где выращивают крупный рогатый скот герефордской породы. Это не просто гордость агрогородка Пудовня, а еще и ставка на импортозамещение и выход на новые рынки.
Герефорды неприхотливы, выносливы, а их мясо ценится в мире. Президент спросил по существу: сколько дают прибыли такие животные и что мешает работать больше? Сегодня в стране около пяти тысяч голов племенного скота. Через пять лет должно быть 10 тысяч. Такую задачу поставил глава государства. Опыт Дрибинского района показывает: это реально. Здесь с 2021 года за свои и кредитные деньги отремонтировали старые помещения, построили новые и уже отдают долги.
Далее по графику – молочно-товарный комплекс предприятия «Трилесино-Агро». Он возведен по оригинальному проекту и открыт после реконструкции в конце 2025 года. Рассчитан на полторы тысячи голов крупного рогатого скота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района, ну, может, кусок Шкловского, и сделать нормальный район, но земли взять целыми хозяйствами. Здесь тебе хозяйство, здесь. Чтобы у тебя не два… Три у него хозяйства?
– Три. Ну, это четвертое.
Александр Лукашенко:
Надо серьезнейшим образом в правительстве это продумать. Нам надо определиться, где мы построим еще. Они говорят, фермы, ладно. Комплексы. Это же комплексы.
– Комплексы, отдельно стоящие.
Александр Лукашенко:
Только они не доят, как в молочном комплексе. Где мы еще построим? Но надо при этом понимать, что построить – мы построим, но чтобы они были заполнены, с учетом 47 тысяч, если он точно говорит, такого скота.
Опыт Дрибинского района по разведению элитного скота готовятся тиражировать на другие регионы. Александр Лукашенко детально интересовался планами по строительству животноводческих помещений по всей стране. Глава государства обратил внимание: наработки местных аграриев с герефордской породой можно и нужно использовать в других областях. В первую очередь – в Витебской, где есть и земли, и потенциал. Но прежде чем запускать масштабное строительство, Президент потребовал четких экономических расчетов. Окупаемость, сроки, источники финансирования – каждый проект должен быть просчитан до копейки. Александр Лукашенко подчеркнул: если есть спрос – государство поможет и кредитами, и инфраструктурой. Но с оговоркой: железная дисциплина и порядок на местах.
Коснулся глава государства и текущей погоды. Много где в Беларуси снег с полей уже полностью сошел, но в более северных и восточных регионах еще сохраняется небольшой снежный покров. Александр Лукашенко напомнил о поручении по вовлечению в сельхозоборот земель, на которых располагались старые фермы.