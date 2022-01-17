«Всех найдём, и все надолго присядут». Что делать, чтобы не было войны?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы еще месяца два или три назад говорили о том, что есть некая «ползущая угроза» НАТО. У меня вопрос после того, как произошел ряд событий: будет война или нет? Глупый вопрос, но именно так его строят в народе.

Вадим Боровик, политолог:

Они будут рукоплескать, если начнется война в Восточной Европе: будут втянуты Украина, Российская Федерация, подключат Польшу (ее заставят участвовать) и страны Прибалтики. Не зря стягивается военный контингент. Какая задача сейчас стоит у НАТО? Во-первых, они сначала нас обманули, в начале 1990-х дурили, подсовывали своих советников, вынудили, ну и Россия настояла на том, чтобы вышло стратегическое вооружение из Украины и Беларуси. Но самое главное, обманывая нас после того, как они военный потенциал начали расширять здесь, они нас экономически сдерживали. То есть происходило последние десятилетия экономическое сдерживание Российской Федерации, Беларуси и других стран постсоветского пространства. Почему? Потому что любая война – это очень дорого. 350 тысяч бомб было сброшено НАТО за последние 20 лет.

Кирилл Казаков:

Война – это безопасность, а безопасность дорого стоит.

Вадим Боровик:

Метание одной бомбы – от 10 тысяч долларов и выше. Понимаете, сколько это стоит? Триллион долларов потратили в Афганистане. Давайте я вам объясню, что делать, чтобы не было войны. Первое – больше никому не верим. Никогда. Всех советников посадим. Всех. И всех спящих агентов. Всех найдем, и все надолго присядут по законам военного времени. Поэтому все участники любых планов должны быть осторожны. Далее идем. Я вам объясню в нескольких аспектах. Это очень важный момент. Работают и спецслужбы. И не только разведка в классическом понимании, но и информационная разведка, в сфере высоких технологий. Здесь мы должны очень мощно работать, потому что сегодня XXI век и новые технологии получения информации.

Далее мы должны думать, что делать с нашей экономикой. Ведь они нам угрожают, когда ведут переговоры Россия-НАТО, Россия-США, экономическими санкциями – опять же, сдерживание. И здесь надо думать. У нас нет своей резервной валюты, а у них есть две валюты, которые контролируют практически весь мир. В первую очередь американцы. Второе, если мы сравниваем экономику России и постсоветского пространства, то в разы уступаем. Если по численности там почти миллиард, то здесь 200 миллионов. Вооружение и прочее. Единственный у нас паритет: Россия по ряду вооружений превосходит (особенно гиперзвуковое оружие). Здесь мы превосходим, здесь мы имеем возможность нанести асимметричный удар, превентивный удар. Но что надо делать? Надо посмотреть еще линию Россия-Китай. Если мы подключим Китай к ОДКБ, к сотрудничеству в рамках и экономического, и военно-политического сотрудничества...