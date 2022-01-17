«Всех найдём, и все надолго присядут». Что делать, чтобы не было войны?

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы еще месяца два или три назад говорили о том, что есть некая «ползущая угроза» НАТО. У меня вопрос после того, как произошел ряд событий: будет война или нет? Глупый вопрос, но именно так его строят в народе.
Вадим Боровик, политолог:
Они будут рукоплескать, если начнется война в Восточной Европе: будут втянуты Украина, Российская Федерация, подключат Польшу (ее заставят участвовать) и страны Прибалтики. Не зря стягивается военный контингент. Какая задача сейчас стоит у НАТО? Во-первых, они сначала нас обманули, в начале 1990-х дурили, подсовывали своих советников, вынудили, ну и Россия настояла на том, чтобы вышло стратегическое вооружение из Украины и Беларуси. Но самое главное, обманывая нас после того, как они военный потенциал начали расширять здесь, они нас экономически сдерживали. То есть происходило последние десятилетия экономическое сдерживание Российской Федерации, Беларуси и других стран постсоветского пространства. Почему? Потому что любая война – это очень дорого. 350 тысяч бомб было сброшено НАТО за последние 20 лет.
Кирилл Казаков:
Война – это безопасность, а безопасность дорого стоит.
Вадим Боровик:
Метание одной бомбы – от 10 тысяч долларов и выше. Понимаете, сколько это стоит? Триллион долларов потратили в Афганистане. Давайте я вам объясню, что делать, чтобы не было войны. Первое – больше никому не верим. Никогда. Всех советников посадим. Всех. И всех спящих агентов. Всех найдем, и все надолго присядут по законам военного времени. Поэтому все участники любых планов должны быть осторожны. Далее идем. Я вам объясню в нескольких аспектах. Это очень важный момент. Работают и спецслужбы. И не только разведка в классическом понимании, но и информационная разведка, в сфере высоких технологий. Здесь мы должны очень мощно работать, потому что сегодня XXI век и новые технологии получения информации.
Далее мы должны думать, что делать с нашей экономикой. Ведь они нам угрожают, когда ведут переговоры Россия-НАТО, Россия-США, экономическими санкциями – опять же, сдерживание. И здесь надо думать. У нас нет своей резервной валюты, а у них есть две валюты, которые контролируют практически весь мир. В первую очередь американцы. Второе, если мы сравниваем экономику России и постсоветского пространства, то в разы уступаем. Если по численности там почти миллиард, то здесь 200 миллионов. Вооружение и прочее. Единственный у нас паритет: Россия по ряду вооружений превосходит (особенно гиперзвуковое оружие). Здесь мы превосходим, здесь мы имеем возможность нанести асимметричный удар, превентивный удар. Но что надо делать? Надо посмотреть еще линию Россия-Китай. Если мы подключим Китай к ОДКБ, к сотрудничеству в рамках и экономического, и военно-политического сотрудничества...
Кирилл Казаков:
По сути, Китай устами своего лидера поддержал миротворческую практику.
Вадим Боровик:
Нам надо не по сути – должны быть соглашения. Они угрожают России, что она попадет под санкции. Давайте подумаем. Ведь у нас добрые отношения с первыми лицами Китая: у Александра Григорьевича, у Владимира Владимировича. В Совете безопасности Россия и Китай практически всегда работают в унисон. Если Китай на случай санкций против России, в случае того, если Россия и далее будет отстаивать свои национальные интересы, проработает вопросы взаимной помощи, в том числе и в экономическом плане. А давайте подумаем, если первая и вторая экономика или первая мира – Россия и стран СНГ – единая резервная валюта, тут, конечно, идет речь о первой скрипке. Будут вопросы. Но здесь нам надо в этот блок втянуть Китай. Это миллиард населения. Они сегодня вышли на новые технологии, они молодцы, работают, они нуждаются в наших ресурсах, российских.
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