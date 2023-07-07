«В свободном ключе проведём беседу». Собрали всё самое важное из беседы Лукашенко с журналистами
Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.
Вопрос переброски ЧВК «Вагнер» стал одним из самых популярных, озвученных представителями западной прессы, менялись только формулировки. Эта тема обсуждалась и в отдельных Telegram-каналах. В некоторых уже даже успели «разместить» бойцов в палаточном лагере недалеко от Осиповичей. Оказалось, что это очередной фейк. Лагерь там действительно есть, только предназначен он не для бойцов «Вагнер», а для тренировок в рамках развертывания системы теробороны. Теперь в этом убедились и представители зарубежных СМИ.
Главное из встречи Александра Лукашенко с журналистами в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
Американская улыбка и яркие цитаты. Дворец Независимости. Президент. Мировые СМИ. За 3,5 часа обсуждены самые важные темы последних недель. Медийные лица поехали не в Лондон, не в Вашингтон и не в Париж. Они в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы попросил вас не стоить наш сегодняшний разговор в форме какой-то пресс-конференции. Давайте в таком, свободном ключе проведем беседу.
Интервью проведено по инициативе зарубежных журналистов. С предложениями атаковали пресс-службу главы государства. В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара. Земля трех славянских государств стала геополитической точкой бифуркации.
Александр Лукашенко:
Мы не живем уже по законам, по международным правилам (подробности). Пока мы не уравновесим планету (а уравновесить можно, только создав определенные противовесы, как это было в свое время, когда был Советский Союз), пока мы этого не сделаем, до тех пор они будут чудить. И это будет превращаться в гибель тысяч и тысяч, миллионов людей. Как это сегодня происходит в Украине.
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Одиозные заявления Киева проходят на фоне «контрнаступа». ВСУ несут колоссальные потери. Вильнюс готовится к саммиту НАТО. Чем не тот самый момент? Зеленский пытается диктовать условия западным бенефициарам гибели украинского народа. Неужели хвост крутит головой? Нет. Анализируя поведение Киева, Александр Лукашенко делает выводы, о которых западные политики замалчивают.
Лукашенко за стол переговоров без предварительных условий. Западные журналисты продолжили педалировать тему «Вагнера». Этот момент пытаются использовать, чтобы отдалить Минск и Москву. Никакой сенсации – реакция Кремля была четкой и спокойной. Как и ответ главы государства иностранным медиа.
В общем, как всегда, когда у Запада есть вопросы, своих журналистов они отправляют в Минск. Ядерное оружие уже есть. А будет еще больше. Но и желание жить в мире все тоже.
Александр Лукашенко:
Я считаю, что это война в нашем доме (подробности). Я человек вовлеченный в это, сознательно это делаю, чтобы в нашем доме прекратить войну.
Международные информационные агентства – британское Reuters и американское Associated Press – по законам жанра, не стали уходить в авторскую журналистику, обошлись цитатами. На своих страницах Sky News признается: «Мы видели длинную и разнообразную пресс-конференцию». ВBC отметило: «Выносливость у белорусского лидера явно есть».
Их лица надо было видеть на «Большом разговоре», их взгляды – во время выездного мероприятия. Стивен Розенберг и Мэтью Чэнс снова наступили на свои грабли. Писали об одном. Реальность – другая. Сегодня им показали палаточные лагеря, в которых нет ЧВК. И не показали места размещения ядерного оружия. Ни Starlink, ни лучшие разведки мира не увидели это.
Лукашенко – журналистам: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Читайте здесь.
Из Брюсселя, Вашингтона и Лондона не видят, как нарушаются базовые права. На религиозную свободу. Зато белорусы не бездушная нация. Поможем. Миролюбивая и последовательная политика белорусских властей Западу не интересна. Повестка не та. Вопросы звучат с другим подтекстом. Спрашивают, когда Лукашенко уйдет, а подразумевают, когда Беларусь ослабнет.
Агентство Reuters написало: «Лукашенко правит железной рукой». От нас добавим: а вы с этим считаетесь.
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