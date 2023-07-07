«В свободном ключе проведём беседу». Собрали всё самое важное из беседы Лукашенко с журналистами

Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.

Вопрос переброски ЧВК «Вагнер» стал одним из самых популярных, озвученных представителями западной прессы, менялись только формулировки. Эта тема обсуждалась и в отдельных Telegram-каналах. В некоторых уже даже успели «разместить» бойцов в палаточном лагере недалеко от Осиповичей. Оказалось, что это очередной фейк. Лагерь там действительно есть, только предназначен он не для бойцов «Вагнер», а для тренировок в рамках развертывания системы теробороны. Теперь в этом убедились и представители зарубежных СМИ. Главное из встречи Александра Лукашенко с журналистами в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Американская улыбка и яркие цитаты. Дворец Независимости. Президент. Мировые СМИ. За 3,5 часа обсуждены самые важные темы последних недель. Медийные лица поехали не в Лондон, не в Вашингтон и не в Париж. Они в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы попросил вас не стоить наш сегодняшний разговор в форме какой-то пресс-конференции. Давайте в таком, свободном ключе проведем беседу. Интервью проведено по инициативе зарубежных журналистов. С предложениями атаковали пресс-службу главы государства. В разговоре приняли участие крупнейшие СМИ США, России, Великобритании, Франции, арабского региона – Саудовской Аравии и Катара. Земля трех славянских государств стала геополитической точкой бифуркации.

Лукашенко за стол переговоров без предварительных условий. Западные журналисты продолжили педалировать тему «Вагнера». Этот момент пытаются использовать, чтобы отдалить Минск и Москву. Никакой сенсации – реакция Кремля была четкой и спокойной. Как и ответ главы государства иностранным медиа. В общем, как всегда, когда у Запада есть вопросы, своих журналистов они отправляют в Минск. Ядерное оружие уже есть. А будет еще больше. Но и желание жить в мире все тоже.