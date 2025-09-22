Совместное предприятие по выпуску комплектующих для отечественного машиностроения запустили в Пинске

Беларусь и Россия намерены вместе решать задачи в машиностроении. И не на словах или на бумаге, а на деле. В Пинске запустили совместное предприятие, где будут выпускать комплектующие для грузоподъемной, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взяли курс и на импортозамещение. Тому подтверждение – линейка гидравлических насосов. В дополнение их обслуживание и ремонт. Уникальные для страны компетенции будут крайне востребованы у флагманов белорусского машиностроения.