Совместное предприятие по выпуску комплектующих для отечественного машиностроения запустили в Пинске
Беларусь и Россия намерены вместе решать задачи в машиностроении. И не на словах или на бумаге, а на деле. В Пинске запустили совместное предприятие, где будут выпускать комплектующие для грузоподъемной, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взяли курс и на импортозамещение. Тому подтверждение – линейка гидравлических насосов. В дополнение их обслуживание и ремонт. Уникальные для страны компетенции будут крайне востребованы у флагманов белорусского машиностроения.
Первый гидронасос из отечественных комплектующих. Испытание изделия для карьерного самосвала флагманской линейки БЕЛАЗ дало старт совместному белорусско-российскому производству.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Гидравлический насос состоит из десятков сложнейших металлических компонентов и в автомобиле выполняет функцию «сердца» по перекачке гидравлических жидкостей. Отвечает за бесперебойную и корректную работу всего механизма.
Стоимость инвестиционного проекта составила без малого 600 миллионов российских рублей. Решение о создании совместной «Гидравлической объединенной компании» приняли в конце 2022-го. Этому предшествовали длительные переговоры с лидером российского рынка компанией из Екатеринбурга, которая обладает всеми компетенциями.
Максим Ершов, директор совместного белорусско-российского предприятия «Гидравлическая объединенная компания»:
Важно что? Качество и работоспособность изделия. «Пневмостроймашина» в этом году отпраздновала 110-летие завода. В России это лидер по производству силовой гидравлики. Другого производителя, у кого есть полный цикл, на сегодня в России не существует. В течение года на базе серийного изделия разработали свой насос. И этот насос прошел испытание. Это как раз то, что мы уже освоили.
Проектная мощность нового совместного предприятия составляет 5,5 тысячи гидравлических насосов и запасных частей в год. Запуск подразумевает и создание около полусотни новых рабочих мест. Производство уникально для страны, а продукция будет востребована у флагманов белорусского машиностроения для выпуска самосвалов, комбайнов, тракторов.
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