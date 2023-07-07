Голограммы уникальных предметов со всей области – посмотрите на удивительную выставку в Молодечно

Новости Беларуси. Необычная выставка работает в Минском областном краеведческом музее. Книги, украшения и предметы быта: в коллекции более 20 уникальных экспонатов со всей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особыми красками эти сокровища играют в правильном освещении – каждый предмет в зале дублирует его голографическая копия. Подробнее расскажет корреспондент Дарья Седун.

Пояс Витовта XV века, золотое височное кольцо дреговичей, шахматные фигуры, насчитывающие более 500 лет. В этом зале Минского областного краеведческого музея самые ценные экспонаты со всей области. Рассказывают летопись нашей истории здесь в современном формате. Рядом с уникальными предметами их точные голографические копии.

Инна Самович, заведующая отделом Минского областного краеведческого музея:

Мы выбрали, конечно, наиболее интересные предметы. И вот, перед нами голограмма – навершие флага орел. Связано это с наполеоновской армией. И вот он сам, этот предмет. Предмет в Беларуси единственный.