Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.

Поход на Восток. Политический, ментальный, а теперь и открытый – военный. Ничего нового. Только свои старые проблемы Европа не решила. Социальное расслоение усугубил миграционный кризис. США подожгли Ближний Восток, в том числе руками европейцев. А теперь пылает Франция. И это только начало проблем в зоне евро.