Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.
Поход на Восток. Политический, ментальный, а теперь и открытый – военный. Ничего нового. Только свои старые проблемы Европа не решила. Социальное расслоение усугубил миграционный кризис. США подожгли Ближний Восток, в том числе руками европейцев. А теперь пылает Франция. И это только начало проблем в зоне евро.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет Европейского союза, нет Европы – она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки, и все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже, что удивляет порой, в ущерб себе. Возьмите Германию. Четвертая экономика мира была. Где она сейчас? И зачем было разрушать такую высокотехнологичную экономику с испугу, со страху или в угоду кому-то? Известно, кому.
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