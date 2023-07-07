Прямой эфир

Лукашенко: всё, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже в ущерб себе

07 июля 2023 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.

Поход на Восток. Политический, ментальный, а теперь и открытый – военный. Ничего нового. Только свои старые проблемы Европа не решила. Социальное расслоение усугубил миграционный кризис. США подожгли Ближний Восток, в том числе руками европейцев. А теперь пылает Франция. И это только начало проблем в зоне евро.

Лукашенко: всё, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже в ущерб себе-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет Европейского союза, нет Европы – она полностью под ногами Соединенных Штатов Америки, и все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже, что удивляет порой, в ущерб себе. Возьмите Германию. Четвертая экономика мира была. Где она сейчас? И зачем было разрушать такую высокотехнологичную экономику с испугу, со страху или в угоду кому-то? Известно, кому.

Читайте также:

«Ниоткуда пришел и победил». Лукашенко вспомнил свои первые выборы

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»

Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зависит не от меня». Лукашенко ответил, где будет размещаться ЧВК «Вагнер»
07 июля 2023 17:23

«Зависит не от меня». Лукашенко ответил, где будет размещаться ЧВК «Вагнер»

Голограммы уникальных предметов со всей области – посмотрите на удивительную выставку в Молодечно
07 июля 2023 16:55

Голограммы уникальных предметов со всей области – посмотрите на удивительную выставку в Молодечно

Перспективы сотрудничества Могилёвской области и Китая обсудили в областном центре
07 июля 2023 16:55

Перспективы сотрудничества Могилёвской области и Китая обсудили в областном центре