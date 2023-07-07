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«Зависит не от меня». Лукашенко ответил, где будет размещаться ЧВК «Вагнер»

07 июля 2023 17:23
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Новости Беларуси. Ядерный вопрос, прогноз по Украине и планы «Вагнера». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире большое интервью Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июля обсудили самые важные темы мировой, европейской и союзной повестки.

«Зависит не от меня». Лукашенко ответил, где будет размещаться ЧВК «Вагнер»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где будет размещаться ЧВК «Вагнер» и чем будет заниматься, зависит не от меня. Это зависит от руководства Российской Федерации. Это их самое боеспособное подразделение.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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