Лукашенко – журналистам: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сами мы обслуживать ядерное оружие, нынешний состав Вооруженных Сил, не можем, потому что у нас его не было. Вещь очень серьезная. Поэтому мы на сегодня все делаем вместе с Российской Федерацией. И потом все: вот, контроль, применение и прочее. Я тоже отвечал на этот вопрос. Даже прорабатывая какую-то второстепенную операцию по сравнению с применением ядерного оружия, мы десятки раз созвонимся с Путиным, встретимся, обсудим и так далее. Но применение ядерного оружия… Даже если бы Россия это решила сделать, я уверен, что со своим ближайшим союзником она бы посоветовалась. А тем более мы. Поэтому не волнуйтесь по поводу применения. Мы не собираемся тем более атаковать Соединенные Штаты Америки, ни Германию, ни Великобританию и так далее. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия. Это оружие исключительно в оборонительных целях. Вы нас не трогайте – и забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным.

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