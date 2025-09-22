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Белорусы успешно стартовали на ЧМ по академической гребле

22 сентября 2025 17:58
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Белорусские спортсмены успешно стартовали на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадии 1/2 финала в двойке парной наши Татьяна Климович и Елена Фурман показали время 6 минут 57 секунд 8 десятых и с третьего места вышли в финал. Награды в этом виде программы будут разыграны в пятницу.

В мужской одиночке серебряный призер парижской Олимпиады и действующий чемпион Европы Евгений Золотой в своем квалификационном заезде одержал уверенную победу, опередив соперников из Венгрии, Италии, Молдовы, Хорватии и Малайзии. Его результат 6 минут 43 секунды и 88 сотых. Четвертьфинал планетарного форума с участием белоруса пройдет в среду.

# Гребля

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