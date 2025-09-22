«Беларусь всегда поддержит Китай» – о чём говорил Лукашенко с политиком из Поднебесной Ли Си?

«Беларусь всегда поддержит Китай в нужный момент», – вот эту фразу, которая как нельзя лучше отражает и уровень отношений Минска и Пекина, в основе которых действительно дружба, и реально всепогодный характер нашего партнерства, 22 сентября произнес Президент на встрече с опытным и весьма влиятельным китайским политиком во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ли Си – член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии КНР – к слову, крупнейшей в мире политической силы. И именно он в числе тех, кто отвечает за партийную работу и продвижение интересов Пекина, в том числе на внешнем контуре. И в этом смысле визит Ли Си в Беларусь – это, по сути, продолжение глобального тренда в отношениях Минска и Пекина, который задали лидеры двух государств. На встрече речь шла не только о двусторонней повестке. Так, Александр Лукашенко высказался по поводу действий Варшавы по закрытию белорусско-польской границы, которые Минск трактует в том числе как политический вызов Пекину. И в этом есть железная логика, ведь именно на этот участок приходится значительная часть торговли между Китаем и Евросоюзом. Еще один важный момент – схожесть, а в некоторых вопросах и синхронность, позиций Минска и Пекина по международной проблематике и новому мироустройству. Так, одну из инициатив Китая – по глобальному управлению – Беларусь недавно поддержала на саммите ШОС. Репортаж Евгения Пустового.

Всепогодного партнера (в названии намек на постоянное сотрудничество, невзирая на разный геополитический климат) Беларусь встречает тепло. Ли Си – один из управленцев уровня «национальных лидеров Китая», представляющий высший эшелон китайской государственной власти. По нашему ВДЛ – высшее должностное лицо. Он входит в постоянный комитет Политбюро Коммунистической партии этого государства. То есть основного коллегиального органа управления страной. Лукашенко: Китай может всегда рассчитывать на Беларусь в нужный момент. Есть китайская чайная церемония. А есть дипломатическая. Поэзия внешней политики.

– Сейчас пора золотой осени. Время сбора урожая.

– Мы готовы делиться плодами этого урожая с китайскими друзьями. В компартии Ли Си главный аудитор – секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины. В его биографии есть интересные факты. Как и белорусский Президент, он непримиримый борец с коррупцией. В провинции Ляонин во время его работы даже распустил местное собрание народных представителей. Свою линию продолжил и в Пекине. И его визит имеет очень важное значение и смысл. На политическом уровне есть договоренности по всем трекам, и Пекину важна исполнительность со стороны их представителей. Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба. На внешнем контуре Ли Си – главный модератор инициативы «Пояс и путь». Постоянно встречается с главами тех государств, которые вовлечены в глобальный логистический коридор. Перед Минском он посещал Афины. Понятно, мировому гиганту Китаю геополитические конкуренты мешают создать интеграционный и взаимовыгодный проект. Исходя из этого, понятны и бессвязные шаги Польши. Почему из-за своего дырявого неба они закрыли наземные пункты пропуска с Беларусью. Это не безопасность. Это политика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков – политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический, поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Александр Лукашенко уверен: основа всего – экономика. Но рафинированных экономических отношений нет. Вместо планетарных правил общежительства сейчас диктатура интересов. Ялтинско-Потсдамские договоренности растоптаны. Время брать глобальную инициативу справедливого управления в руки ШОС. Об этом было сказано на саммите организации равноправия. Беларусь и Китай имеют историческое право на это. Мы из когорты победителей во Второй мировой войне – предыдущего передела мира. Подробности. Тесные отношения между нашими странами не новость. Новостью этого года должно стать сотрудничество технологической вовлеченности. Саммит ШОС в Тяньцзине стал историческим по количеству участников. Рекордным стал и марафон встреч Президента с коллегами и руководителями корпораций. Весомый результат не только в пакете инвестиций, но и в багаже технологий. Лукашенко: у нас с Китаем установились самые дружеские, тесные отношения. Читайте здесь.

В эти дни уже в Шанхае проходит Пуцзянский инновационный форум. Приветствие направил глава государства. Беларусь представляет первый вице-премьер Николай Снопков. Он же в правительстве ответственный за развитие отношений с Китаем. На самом форуме представлена белорусская экспозиция: два ключевых раздела – отечественные разработки и достижения китайско-белорусского научно-технического сотрудничества. Следующие два года станут годами сотрудничества Беларуси и Китая в области промышленной кооперации. В целом состоялось порядка сотни двусторонних визитов в этом году на разных уровнях, в том числе и деловых кругов. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конкретика, которая преломляется и в экономическом взаимодействии, в инвестиционном сотрудничестве, в решении вопросов, связанных с энергетикой, и гуманитарная сфера. На недавней встрече со спикером Палаты представителей Президент поблагодарил Игоря Сергеенко за участие парламентариев в дипломатическом позиционировании Беларуси на международной арене. Сегодня такая же встреча состоялась с Ли Си. Между нашими странами создан Комитет высокого уровня. В июне прошло его заседание в Беларуси. Практическую наполняемость договоренностей между Лукашенко и Си обсудили и в Администрации Президента.