Лукашенко рассказал, что ждёт планету: «Мир просто ошалел, сошёл с ума»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану приписывать себе роль какого-то тут игрока и предсказателя, что ждет мир. Поживем – увидим. Но вы абсолютно правы, когда констатировали, что мир меняется. Я часто, говоря об этом, констатировал факт, что мир просто ошалел, сошел с ума. Ну, ясно, субъекты, участвующие в этом, с ума потихоньку тоже сходят. Кто – вы прекрасно знаете. Миропорядок, который существовал после 45-го прошлого века, он не существует. И если кто-то констатирует, что у нас потихоньку этот миропорядок разрушится, недавно на заседании Шанхайской организации сотрудничества я сказал, что этот миропорядок на сегодня уничтожен, его не существует. Мы не живем уже по законам, по международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям. Правил никаких, понятий нет. Мир разрушен, миропорядок тоже. Да, действительно, благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты. Если говорить очень мягко, что ждет, нас ждет (абсолютно в этом убежден) уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить.

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