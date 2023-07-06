Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне

Много вопросов звучало по украинской тематике, в частности зависимости Украины от Запада. Александр Лукашенко в этом ключе отметил, что от Штатов сегодня полностью зависит в том числе Евросоюз, отсюда далеко не всегда удачные решения, которые принимаются на уровне руководителей. Глава государства обратил внимание на Германию: экономика страны ранее была четвертой в мире. Сегодня этого нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему он себя ведет так в этой ситуации? Это очень важный момент, особенно для нас с вами, России и Беларуси. Они готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили. С первого Майдана, до Майдана. Началась война. И не надо думать, что Зеленский такой идиот, дурак и украинское общество, руководство были дураками, не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но Соединенные Штаты прежде всего Зеленского железобетонно заверили: мы тебя будем поддерживать, будем вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим. И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел.

А что происходит сейчас? Контрнаступ так называемый. Он окончательно понял, что он не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно начал им предъявлять претензии в виде денег и нового оружия. Видя, что его потребности не удовлетворяются, и видя, что он проигрывает и проиграет на фронте, он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения и переложить на какого-то ответственность. Подтекстом звучит: ну, вы же меня на войну толкнули, вы же мне обещали и вы мне это не сделали, поэтому я сегодня, имея все наши договоренности, вправе вам предъявить ультиматум. Я на саммит не поеду, если вы, если у вас есть что-то мужское, то вы примете решение. Вот в чем вопрос.