Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне

Новости Беларуси. Большой разговор Президента с зарубежной прессой в эти минуты проходит во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе участников более 20 журналистов – это те, кто активнее других в течение предыдущих недель запрашивал интервью с белорусским лидером. Еще в самом начале разговора Александр Лукашенко попросил избегать формата конференции и предложил свободную форму обсуждений.
Лукашенко: может, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси Пригожина нет. Подробнее.
Много вопросов звучало по украинской тематике, в частности зависимости Украины от Запада. Александр Лукашенко в этом ключе отметил, что от Штатов сегодня полностью зависит в том числе Евросоюз, отсюда далеко не всегда удачные решения, которые принимаются на уровне руководителей. Глава государства обратил внимание на Германию: экономика страны ранее была четвертой в мире. Сегодня этого нет.
В подобном положении оказалась в том числе Украина, однако ситуацию усложняет открытый военный конфликт с Россией. Впрочем, общаясь с журналистами на тему Украины, Александр Лукашенко посоветовал прессе присмотреться к поведению Владимира Зеленского. Сегодня он ставит Западу, который начал войну и спонсирует ее, ультиматумы. И это в преддверии саммита НАТО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему он себя ведет так в этой ситуации? Это очень важный момент, особенно для нас с вами, России и Беларуси. Они готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили. С первого Майдана, до Майдана. Началась война. И не надо думать, что Зеленский такой идиот, дурак и украинское общество, руководство были дураками, не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но Соединенные Штаты прежде всего Зеленского железобетонно заверили: мы тебя будем поддерживать, будем вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим. И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел.
А что происходит сейчас? Контрнаступ так называемый. Он окончательно понял, что он не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно начал им предъявлять претензии в виде денег и нового оружия. Видя, что его потребности не удовлетворяются, и видя, что он проигрывает и проиграет на фронте, он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения и переложить на какого-то ответственность. Подтекстом звучит: ну, вы же меня на войну толкнули, вы же мне обещали и вы мне это не сделали, поэтому я сегодня, имея все наши договоренности, вправе вам предъявить ультиматум. Я на саммит не поеду, если вы, если у вас есть что-то мужское, то вы примете решение. Вот в чем вопрос.
Не обошли стороной и вопросы о размещении тактического ядерного оружия в нашей стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что контроль обеспечивается идеальный. И повторил, что Беларусь ни на кого не нападала и не собирается. Главное, чтобы нас не трогали.