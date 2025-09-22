Из Китая – в Беларусь. Чем наша страна привлекает иностранных гостей
«Торопись не спеша». В этой фразе заложена многовековая китайская мудрость и принцип, которым в Поднебесной пользуются буквально во всех сферах: и в политике, и в экономике, и просто в повседневной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А означает это взвешенный, рациональный подход к делу, а еще понятные и предсказуемые перспективы. Быть может, поэтому герои нашего следующего материала родились в Китае, но свою жизнь и бизнес решили связать в белорусской землей?!
«Деньги любят тишину». И с этой мудростью тоже сложно поспорить. В этом видит секрет своего небольшого, но стабильного бизнеса Лю Ян, который работает в Минске уже почти 30 лет и считает белорусскую столицу родным городом. А вот Тун сы Хай приехал в нашу страну недавно. Ставку сделал на выращивание овощей. Первый урожай неплохой, в следующем году рассчитывает масштабы увеличить. Но главная мечта – перевести сюда семью.
Предприниматель Лю Ян живет в Беларуси более 30 лет. В свое время приехал получить образование, женился и решил остаться. Открыл кафе. Это было первое заведение в Минске, где готовили национальную китайскую еду.
Лю Ян, председатель Центра культурного обмена КитБел Ассоциации Бел Хуашан:
После учебы я начал работать в ресторане. Это кафе с 1998 года начало работать, и в этом году уже 27 лет. Беларусь, я считаю, страна хорошая, люди добрые. Много друзьям помогают. Поэтому хорошо было остаться.
Ежедневно небольшой коллектив кафе кормит гостей в том числе национальными китайскими блюдами. Заведение небольшое, уютное. Интерьер выполнен в красно-желтых оттенках. Лю Ян обычно приходит до открытия, по выходным берет с собой детей. Когда появляется свободная минута, любит сам готовить напитки для посетителей.
В меню не только традиционная китайская кухня, но и драники, и морепродукты. За эти годы появилось много постоянных клиентов. Лю Ян со всеми приветлив, часто выходит в зал пообщаться с людьми. Каждому гостю готов лично посоветовать блюдо.
Отзывы прекрасные. Поэтому уверены, что понравится. Изучили меню подробно: и мясные, и десерты, и салаты. Мы уже знаем, что выберем.
Лю Ян давно считает Беларусь своим домом. Здесь растут его дети, и уже почти 3 десятилетия успешно развивается бизнес.
А вот предприниматель Тун сы Хай только приехал в Беларусь. Страна сразу понравилась и наша кухня, но на столе не хватало родных китайских овощей. Поэтому он твердо решил пополнить белорусский рынок плодами из Поднебесной. Взял в аренду землю и посеял первые семена.
Подробнее в видеоматериале.