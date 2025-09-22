Из Китая – в Беларусь. Чем наша страна привлекает иностранных гостей

«Торопись не спеша». В этой фразе заложена многовековая китайская мудрость и принцип, которым в Поднебесной пользуются буквально во всех сферах: и в политике, и в экономике, и просто в повседневной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А означает это взвешенный, рациональный подход к делу, а еще понятные и предсказуемые перспективы. Быть может, поэтому герои нашего следующего материала родились в Китае, но свою жизнь и бизнес решили связать в белорусской землей?!

«Деньги любят тишину». И с этой мудростью тоже сложно поспорить. В этом видит секрет своего небольшого, но стабильного бизнеса Лю Ян, который работает в Минске уже почти 30 лет и считает белорусскую столицу родным городом. А вот Тун сы Хай приехал в нашу страну недавно. Ставку сделал на выращивание овощей. Первый урожай неплохой, в следующем году рассчитывает масштабы увеличить. Но главная мечта – перевести сюда семью.