Оставь машину дома. Чем привлекла белорусов акция «День без автомобиля»
Бесплатно проехать в городском транспорте, а еще поучаствовать в мастер-классах, квестах и даже застраховать свое авто. Все это сегодня, 22 сентября, предложили белорусским водителям. «День без автомобиля» стал завершающим этапом «Недели мобильности» в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Минска, а также областных и 33 районных городов смогли воспользоваться общественным транспортом, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Но самое масштабное событие этого дня – у столичного Дворца спорта.
Глеб Юткин со своим двухколесным другом в теплую погоду почти не расстается. И даже имея в собственности автомобиль, чаще отдает предпочтение велосипеду. Адреналин, свежий воздух, крепкая физическая форма, но главное, это экономия времени. Ведь порой на машине добираться на работу дольше, чем на двухколесном транспорте.
Глеб Юткин:
Привычнее, экономнее. И всегда в форме будешь. Последнее время очень экономит, когда едешь с работы на велосипеде. Бывает даже на 10-15 минут быстрее домой доедешь, чем по пробкам.
Выставка с интерактивами, выступления артистов и соревнования. Для всех тех, кто сегодня решил оставить свой транспорт дома, у Дворца спорта подготовили масштабную зону автомобильной неактивности.
Влада Родовская, корреспондент:
Протестировать себя в качестве водителя электросамоката можно было на этой площадке. Объезд препятствий, дорожные знаки и пешеходы. Здесь опытные инструкторы учат правилам. Напомню, с 1 сентября они изменились.
Проверяют знания на тематической площадке ГАИ. Игры, викторины и квесты – сотрудники Госавтоинспекции напоминают основные нововведения, связанные с велосипедами и средствами персональной мобильности.
Подробнее в видеоматериале.