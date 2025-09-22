Оставь машину дома. Чем привлекла белорусов акция «День без автомобиля»

Бесплатно проехать в городском транспорте, а еще поучаствовать в мастер-классах, квестах и даже застраховать свое авто. Все это сегодня, 22 сентября, предложили белорусским водителям. «День без автомобиля» стал завершающим этапом «Недели мобильности» в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Минска, а также областных и 33 районных городов смогли воспользоваться общественным транспортом, предъявив водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Но самое масштабное событие этого дня – у столичного Дворца спорта.