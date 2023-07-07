«Ниоткуда пришёл и победил». Лукашенко вспомнил свои первые выборы

Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером». Миролюбивая и последовательная политика белорусских властей Западу не интересна. Вопросы звучат с другим подтекстом. Спрашивают: когда Лукашенко уйдет, а подразумевают – когда Беларусь ослабнет.

Вас называли когда-то последним диктатором в Европе. Вы во власти с 1994 года, как я понимаю, почти 30 лет. Интересно, какова у вас реакция на такое название? И, как вы считаете, какова будет судьба Беларуси после Лукашенко? Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!» Подробнее.