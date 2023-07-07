«Ниоткуда пришёл и победил». Лукашенко вспомнил свои первые выборы
Новости Беларуси. «Никакой ослабленности не было». Иностранные и русскоязычные медиа продолжают публиковать и показывать в эфире интервью Александра Лукашенко 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Даже не надейтесь». Лукашенко объяснил, почему Путин не был ослаблен в ситуации с «Вагнером».
Миролюбивая и последовательная политика белорусских властей Западу не интересна. Вопросы звучат с другим подтекстом. Спрашивают: когда Лукашенко уйдет, а подразумевают – когда Беларусь ослабнет.
Вас называли когда-то последним диктатором в Европе. Вы во власти с 1994 года, как я понимаю, почти 30 лет. Интересно, какова у вас реакция на такое название? И, как вы считаете, какова будет судьба Беларуси после Лукашенко?
Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!» Подробнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я к власти пришел, нас было семь человек. И против меня была националистическая машина, во главе которой стояли два человека – Шушкевич и Зенон Станиславович Позняк. А с другой стороны, я не называю ее прокоммунистическая, но правительственная машина во главе с Вячеславом Францевичем Кебичем. И второй тур – 84 % за человека, который пришел ниоткуда! Семь человек в штабе было. Ниоткуда пришел и победил. Потому что так решил народ. И если народ повторит этот свой героический подвиг, значит, будет так, как решит народ (подробнее).
На этой встрече белорусский лидер озвучил основной месседж политической ситуации в мире: переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом.
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